Italia impune de joi test negativ obligatoriu pentru toţi călătorii care sosesc din UE

Ministerul afacerilor externe precizeaza ca autoritatile italiene au revizuit conditiile de intrare in tara in contextul pandemiei toti romanii care intra incepand de joi in italia trebuie sa aiba formularul digicat certificat covid si test negativ

Începând de joi, toate persoanele care au fost sau au trecut prin România în ultimele 14 zile trebuie să prezinte transportatorului, la momentul îmbarcării, sau oricărei persoane desemnate să efectueze verificări, următoarele documente (cumulativ):

a. formularul digital de localizare a pasagerilor (https://app.euplf.eu), în format digital sau tipărit

b. certificatul verde COVID-19, care să ateste efectuarea schemei complete de vaccinare împotriva COVID-19 cu cel puțin 14 zile anterior intrării în Republica Italiană, sau trecerea prin boală, într-un interval de maximum 6 luni anterior intrării, sau o altă certificare echivalentă

c. dovada efectuării unui test molecular (tip PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore anterior intrării în Republica Italiană, sau a unui test rapid (tip antigen), cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 24 de ore înaintea intrării.

Persoanele care nu prezintă certificatul verde COVID-19 care atestă efectuarea schemei complete de vaccinare sau trecerea prin boală trebuie să respecte măsura autoizolării pentru o perioadă de 5 zile de la intrarea pe teritoriul italian, la adresa indicată în formularul de localizare a pasagerilor (https://app.euplf.eu), și să efectueze un test molecular sau antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la finalul perioadei de autoizolare.

Copiii cu vârsta de până la 6 ani nu trebuie să prezinte la intrarea în Italia dovada efectuării unui test molecular sau antigen cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, dar sunt supuși măsurii izolării, cu excepția celor care sunt însoțiți de părintele sau părinții care se află în posesia unui certificat ce atestă vaccinarea sau trecerea prin boală.