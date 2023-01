Jador a fost jefuit de o sumă uriaşă de bani. Hoțul și-a făcut cumpărături și a fost în vacanțe cu cardul manelistului

Cântăreţul a dezvăluit, într-un video postat pe TikTok, că banii săi au fost folosiţi pentru cumpărături şi vacanţe scumpe.

„Astăzi vreau să vorbesc cu voi, să vă spun ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. Am fost furat din contul meu personal.

Persoana respectivă și-a făcut cumpărături și a fost în vacante cu cardul meu. Nu stiu cum s-a intamplat asta, eu am facut cumparaturi online si cineva mi-a spart contul de Raiffeisen. Eu credeam că e o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta, ce s-a întâmplat cu România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul şi o să îmi închid contul la ei. Am fost furat, poliţia nu spune nimic, banca nu spune nimic. Sunt supărat, pentru că e munca mea de un an de zile acolo și nu știu ce să zic. E o sumă foarte mare de bani pentru mine. Sunt bani mulți. Sunt banii de la evenimente care intrau pe firmă și transferam dividendele pe persoană fizică", spune Jador în clipul postat pe TikTok.