Mesajul viral al celebrului actor Jean-Claude Van Damm de Ziua Națională stârnește entuziasmul fanilor români, care îl propun pentru funcția de președinte

În mesajul său, Van Damme a transmis urări de Ziua Națională și a adus mulțumiri fanilor pentru sprijinul acordat de-a lungul carierei sale. Cu toate că actorul nu a făcut vreo declarație oficială privind politica, reacția fanilor a fost una surprinzătoare și pasională.

„Hei, România! Zi Națională fericită, fericită! Mă aștept să fie o zi grozavă pentru tine. Mulțumesc tuturor fanilor mei. Fără voi nu aș fi astăzi aici. Vă mulțumesc tuturor!”, ne-a transmis protagonistul multor filme de acțiune, dar nu numai, de peste hotare, potrivit DCnews.

După această urare, fanii s-au înflăcărat și l-au cerut pe actor drept președinte al României, în locul lui Klaus Iohannis: „Jean Claude Van Damme președintele României”, „Mai mult iubește Van Damme România decât Iohannis”.

Alții i-au mulțumit pentru că le-au făcut copilăria mai frumoasă cu filmele lui: „Din cauza ta mă băteam cu frati-miu când se termina filmul cu tine. Eu eram Van Damme și frati-miu Bruce Lee”, „Un mare actor! Care nu e plin de figuri că alții! Un om care s-a îndrăgostit de România! Cu filmele lui am crescut!”, „Numai eu am senzația că Van Damme e român? Am crescut cu filmele lui”, „Este mai român că românii…te respect, cu tine am crescut…”.