Peste 1.500 de joburi la stat, de la începutul anului, avans de aproape 60% faţă de 2025

Potrivit sursei citate, Capitala concentrează cele mai multe poziţii disponibile, iar anunţurile din sectorul public nu mai afişează salariul oferit.



Angajatorii din sectorul public au început anul cu planuri de extindere a echipelor şi au postat peste 1.500 de job-uri din ianuarie şi până acum, susţin reprezentanţii Jobradar24.ro, cel mai mare agregator de job-uri de pe piaţa locală şi parte a eJobs România.



"Comparativ cu sectorul privat, unde, în aceeaşi perioadă de timp, au fost postate 20.000 de locuri de muncă, cifrele de la stat par modeste, însă dacă le comparăm cu intervalul de timp similar al anului trecut, observăm o creştere de aproape 60%, în timp ce în mediul privat situaţia rămâne staţionară în raport cu 2025. Creşterea poate fi surprinzătoare dacă ne gândim că Guvernul a anunţat pentru 2026 o reducere cu 10% a anvelopei salariale, chiar dacă momentan nu este clar ce formă va avea această tăiere, fie că este vorba despre concedieri, reducerea salariilor sau sporurilor ori chiar aplicarea în tandem a celor două măsuri", a afirmat Bogdan Badea, CEO eJobs, citat în comunicat.



Capitala este oraşul cu cele mai multe poziţii disponibile în instituţiile publice, respectiv 255.



Potrivit sursei citate, Bucureşti este singurul oraş în care numărul de job-uri este de trei cifre. "Mai departe, în clasament apar oraşe precum Timişoara, cu 63 de poziţii; Ploieşti, cu 59 de poziţii; Braşov, cu 54 de poziţii şi Cluj - Napoca şi Constanţa, ambele cu câte 52 de poziţii. Cele mai puţine sunt în Drobeta Turnu Severin (9 posturi), Călăraşi (10 posturi), Focşani (10 posturi) şi Brăila (11 posturi)", se menţionează în comunicat.



Pentru cea mai mare parte a acestor lucruri de muncă sunt căutaţi candidaţi cu nivel mediu de pregătire, care să lucreze în regim full time, de la sediu. Există însă şi 270 de poziţii pe bază de proiect pentru care este nevoie de candidaţi care să ocupe posturile pe o perioadă limitată de timp, cu contract de muncă determinat, notează reprezentanţii platformei de recrutare.



În ceea ce priveşte poziţiile concrete pentru care se fac recrutări, cele mai multe sunt de şofer (de microbuz şcolar, de autosanitară, în salubrizare), şef de serviciu în diverse instituţii publice, îngrijitori, muncitori calificaţi, personal medical sau referenţi.



"Un element interesant şi, din nou, în contrapondere cu ce vedem în mediul privat, este legat de reducerea la zero a numărului de poziţii postate care să aibă salariul afişat în anunţul de angajare. Asta în timp ce, în cazul companiilor private, procentul de job-uri cu salariul afişat a ajuns la 40%", explică Bogdan Badea.



Conform celor mai recente date oficiale, care reflectă situaţia de la finalul lunii noiembrie, în administraţia centrală sunt 815.556 de posturi ocupate, în timp ce la nivelul întregului sistem public sunt aproape 1,3 milioane de posturi ocupate.



Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistrează la Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii.



În prezent sunt peste 500 de job-uri la stat disponibile pe Jobradar24.ro. Aproape 24.000 de job-uri din mediul privat sunt deschise pe eJobs.ro şi încă 5.000 de poziţii adresate candidaţilor fără studii superioare pe iajob.ro.



eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunţuri cu salarii afişate, joburi din toate domeniile şi industriile, locuri de muncă remote şi în străinătate. În plus, găseşti o mulţime de articole şi sfaturi de carieră, dar şi un calculator salarial prin care poţi vedea dacă eşti plătit corect. Pentru recrutori şi angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum şi o mulţime de soluţii de recrutare eficiente. AGERPRES