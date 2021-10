Jurma: „În această săptămână vom depăși pragul de 100.000 de cazuri noi pe săptămână”

Lucian Alecu

Cercetătorul Octavian Jurma atrage atenția asupra situației explozive din România unde se așteaptă să se depășească „pragul de 100.000 de cazuri noi pe săptămână”. Situația politică înrăutățește situația și poate duce la o dublare a numărului de noi cazuri.

„In această saptamana vom depasi pragul de 100,000 de cazuri noi pe saptamana. Aproape dublu fata de recordul de 58,364 infectari pe saptamana atins in valul 2 in noiembrie 2020.

Deviatia fata de predictia de la inceputul saptamanii trecute a fost infima (vezi primul tabel) in care aveti si predictia facuta pentru saptamana aceasta.

In al doilea tabel aveti predictia (prognoza) actualizata cu evolutia de saptamana trecuta. Din pacate observam tot o corectie ascendenta.

Azi vom debuta in jurul a 8,500 de cazuri si varful va trece de 15,000 de cazuri pe zi. Este evident ca se fac eforturi disperate de a ajusta in jos incidenta aparenta prin descurajarea testarii si transferul de cazuri de la confirmati la reconfirmati dar pandemia inghite acum cu usurinta aceste "ajustari".

Un debut de saptamana la nivelul saptamanii precedente (5-6000 de cazuri) ar fi fost un semn important de debut de platou. Nu avem insa nici un semn de incetinire a pandemiei care (vezi teoria celor 6 grade de separatie) a intrat in zona cercului de prieteni apropiati si se afla la 1 sau 2 pasi de cei mai multi dintre noi. Cu alte cuvinte fiecare dintre noi va avea pe cineva infectat in cercul intim de prieteni personal sau al cuiva din familie. In familiile conectate la scoli va fi foarte greu de evitat infectarea.

La 100,000 de cazuri pe saptamana si o rata de detectei de 5:1, Romania acumuleaza de 500,000 (jumatate de milion de cazuri reale saptamanal). In acest ritm vom ajunge la fundul prapastiei (varful valului) in 4 saptamani (+/- 2). Pare putin timp, dar observati ca e timp suficient ca sa mai dublam de doua ori rata de infectare si trecem de 200,000 de infectari pe saptamana.

Unde este varful depinde acum doar de cati de multi oameni de pot infecta intr-o evolutie nestanjenita.

Romania este o tara mare si chiar daca doar 5 milioane de oameni (25% din populatie) sunt susceptibili la infectare, tot e nevoie de 1 milion de cazuri confirmate in valul 4. Daca insa 50% e disponibila, atunci numarul de cazuri se poate dubla si varful ar putea fi atins doar in 6 saptamani. Pur si simplu nu avem de unde sa stim unde este fundul abisului pana cand caderea nu se va opri.

Probabil ca mai avem doar o saptamana, maxim doua, pentru a putea sa mai salvam ceva, daca se mai poate salva ceva.

Odata atins insa varful vom avea nevoie de aproximativ acelasi drum parcurs in revers. Mai mult de jumatate din cazurile unui val si peste 50% din cazurile grave si decese se acumuleaza in faza descendenta. De aceea politica de imunizare de turma adoptata de guvernul nostru este o aberatia monstruoasa situata undeva intre eugenie si genocid.

Evident cu motiunea de cenzura la colt, nimeni se mai gandeste acum in partide la prăpastia spre care se indreapta tara. Tara este fara cineva la carma. Toti sunt focalizati sa se omoare unii pe altii in Parlament, tot ce auzim la televizor si in media sunt acuzatii, nimeni nu prezinta solutii. De fapt pentru PNL moțiunea de cenzură și demiterea guvernului în acest moment ar fi o binecuvântare pentru că le poate permite să dea vina pe USR, PSD si AUR”, scrie Jurma pe pagna sa de Facebook.