Jurma: criza sanitară a devenit o criză umanitară, ieri un român a murit la fiecare patru minute

Medicul Octavian Jurma consideră că în România criza sanitară a devenit o criză umanitară. Marți, a murit un român la fiecare patru minute, iar politicienii din toate partidele au decis că viața oamenilor este cea mai ieftină resursă, susține specialistul.

Octavian Jurma consideră că România a intrat într-o criză umanitară.

„Ieri a fost o zi de doliu care marchează trecere la criză sanitară la criză umanitară în România. Ieri am depășit pragul de 40,000 de români uciși [oficial] de COVID-19 în România de la începutul pandemiei, Ieri am depășit pragul de 400 de români uciși [oficial] de COVID-19 pe zi în România. Ieri am depășit pragul de 1 român ucis de COVID-19 la fiecare 4 minute în România.... Acești oameni nu mor pentru că se împiedică pe stradă, mor din cauza unei boli cumplite care poate fi prevenită dar pe care toți politicienii în frunte cu Președintele și Premierul ne asigura că nu ne permitem să o prevenim. Prin urmare în România politicienii din toate partidele au decis că viața oamenilor este cea mai ieftină resursă pe care ne permitem să o sacrificăm pentru a ne relaxa în continuare. Prin urmare săptămâna viitoare un român va fi ucis la fiecare 3 minute de o bola pe care o putem preveni dar pe care refuzăm să o prevenim. Refuzul de a preveni moartea unui român la fiecare 4 minute este e o decizie deliberată și asumată politic de cei care ne conduc”, a explicat medicul Jurma.

Medicul a calculat că de acum până la finalul lunii noiembrie, cel puțin 10.000 de familii din România vor trece prin tragedii provocate de COVID.

Epidemiologul Jurma îl critică și pe președintele Klaus Iohannis.

„Președintele României este astăzi plecat în Suedia pentru a participa la o întâlnire dedicată comemorării Holocaustului și combaterii antisemitismului. Acolo Președintele României va deplânge, pe bună dreptate, morții poporului evreu uciși de epidemia de antisemitism. Acolo Președintele României va semna un acord prin care România se angajează să combată antisemitismul pentru a preveni un alt genocid în viitor. Eu mă uit cu speranța la acest gest de empatie cu suferință istorică a poporului evreu și sper că, atunci când se va întoarce acasă, Președintele României va deplânge și miile de români care mor acum uciși de epidemia de COVID-19. Mai sper că apoi va chema partidele la masă negocierilor și semna și în România un acord de combatere a masacrului produs de epidemia de COVID-19 în rândul poporului român”, a spus Octavian Jurma.

Specialistul mai crede că „politicienii români sunt mult mai impresionați de banii și voturile pe care ar putea să le piardă dacă ar cere măsurile nepopulare necesare pentru a opri această avalanșă de decese”. Toate acestea vor produce efecte asupra a mii de familii din România, spune Jurma.

„Îți plânge sufletul când te uiți dincolo de cifre și înțelegi că în fiecare săptămâna câteva zeci de copii rămân orfani pentru că adulții care conduc țară asta sunt iresponsabili sau incompetenți. E un exercițiu dureros să îți imaginezi tragedia din cele peste 4,000 de familii care vor află în următoarele 14 zile că cineva drag că lumina ochilor a murit deși azi se plânge de "o mică răceală", este avertismentul epidemiologului.

(sursa: Mediafax)