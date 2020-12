Klaus Iohannis, de Ziua Națională: Gândurile noastre se îndreaptă către eroii acestui an, personalul medical

Președintele Klaus Iohannis le-a mulțumit cadrelor medicale pentru sacrificiul făcut în timpul epidemiei de Covid 19. Mesajul a fost transmis în timpul discursului ținut de șeful statului la ceremonia de la Arcul de Triumf dedicată Zilei Naționale.

Președintele Klaus Iohannis s-a adresat cadrelor medicale și tuturor celor implicați în lupta cu virusul SARS CoV-2 în timpul ceremoniei de Ziua Națională a României. Șeful statului le-a transmis acestora mulțumiri în numele statului român.

„Eroii patrioți despre care am vorbit au demni urmași în prezent. Despre ei vreau să vă vorbesc și lor vreau să le dedicăm această zi. În acest an, în care românii au avut de suportat consecințele pandemiei și măsurile restrictive menite să diminueze efectele acesteia, când am fost nevoiți, cu toții, să renunțăm la o viață normală pentru a ne proteja sănătatea, foarte mulți români curajoși s-au aflat în prima linie, luptându-se cu virusul și boala, pentru viața și sănătatea semenilor noștri.Gândurile noastre se îndreaptă către eroii acestui an, personalul medical și toți cei care se sacrifică pentru a opri răspândirea virusului, dar și către victimele acestui virus ucigaș și familiile lor. Transmit, în numele Statului Român, toată aprecierea, respectul și gratitudinea față de cei care îmbracă uniforma medicală și militară”, a spus președintele Klaus Iohannis în fața Arcului de Triumf.

Președintele Klaus Iohannis a mai spus că generațiile viitoare își vor aminti de omenia și sacrificiul cadrelor medicale.

„Fiecare epocă are momentul său culminant! Fiecare generație are eroii săi! Sunt convins că, în viitor, cei care astăzi sunt copii își vor aminti de acest efort național, așa cum noi îi evocăm azi pe cei care au făcut Unirea sau au ieșit în stradă în decembrie 1989. Peste ani, vom putea fi mândri de modul în care românii au răspuns acestei provocări. Generațiile viitoare își vor aminti de omenia voastră, de curajul demonstrat, de imensele voastre sacrificii. Și ceea ce vă va face demni de respect nu va fi doar contribuția nobilă adusă cauzei umanitare, ci și valorile și idealurile noastre comune și faptul că suntem dispuși să luptăm pentru ele, la fel cum au făcut-o străbunicii noștri acum mai bine de un secol”, a mai spus președintele Iohannis.

Ceremoniile de Ziua Națională a României au fost organizate în cadru restrâns și fără public. La Arcul de Triumf au fost doar oficialități, în frunte cu președintele României, Klaus Iohannis, membri ai Guvernului și peste o sută de militari. Ceremoniile au ținut în jur de 30 de minute.