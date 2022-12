Un satelit care va studia cea mai mare parte a apei de pe Pământ a fost lansat cu succes

Misiunea internațională Surface Water and Ocean Topography, cunoscută sub numele de SWOT, a decolat la bordul unei rachete SpaceX Falcon 9 de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California, vineri, la ora 6:46 a.m. ET. Prima componentă a rachetei a aterizat cu succes pe Pământ la ora 6:54 a.m. ET.

Misiunea, un efort comun al NASA și al agenției spațiale franceze Centre National d'Études Spatiales, va cerceta apa pe mai mult de 90% din suprafața lumii. Cele două agenții colaborează de zeci de ani pentru a monitoriza oceanele Pământului, iar SWOT este următorul pas în parteneriatul lor.

Informațiile obținute în urma măsurătorilor efectuate de SWOT vor arăta modul în care oceanele influențează schimbările climatice, precum și impactul încălzirii globale asupra lacurilor, râurilor și rezervoarelor. De asemenea, datele obținute de satelit pot ajuta comunitățile să se pregătească mai bine pentru inundații și alte dezastre legate de apă, care sunt în creștere din cauza crizei climatice.

