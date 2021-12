Lanţurile de cafenele şi restaurante încep expansiunea peste hotare

Lanţurile româneşti de cafenele şi restaurante îşi mută privirea către Occident pentru expansiune şi deschid unităţi chiar şi în pandemie, mizând pe cultura orientată spre consum din alte ţări.

„Avantajul considerabil în a ieşi peste hotare pentru un lanţ de restaurante vine din partea de cultură a clientului, orientată spre consum. Totodată, vorbim de un consumator cu o putere de cumpărare considerabil mai mare“, spune Dragoş Petrescu, fondatorul grupului de restaurante City Grill, cel mai puternic nume românesc de pe această piaţă.

Compania ce are aproximativ 20 de restaurante şi circa 1.000 de salariaţi are în plan dezvoltarea la Viena, în Austria, în 2022 sau 2023. Acesta ar fi un prim pas în afara ţării.

Prima afacere locală care a mizat puternic pe expansiune peste hotare a fost reţeaua SaladBox, care are acum circa 15 ţări pe harta proprie. În plină pandemie, 5 to Go şi DAbo Doner au deschis localuri în străinătate, pe pieţe precum Franţa sau Marea Britanie.

„Ridicăm toate pânzele sus şi am încredere că vom face o figură frumoasă în Franţa, aici unde industria HoReCa este una dintre cele mai performante din lume!“, spunea Radu Savopol, cofondator al 5 to Go, cel mai extins jucător de pe piaţa locală a cafenelelor, la deschiderea primei unităţi din Oraşul Luminilor.

Alţi jucători precum Spartan sau City Grill prospectează pieţele externe, dar evoluţia crizei sanitare joacă un rol în decizia finală.

(sursa: Mediafax)