Liderul PNL infectat, întâlnire fără distanțare

FB Romeo Dunca

Romeo Dunca, președintele ales al Consiliului Județean Caraș-Severin, a anunțat pe Facebook că este infectat cu noul coronavirus și că intră în izolare.

"Ceea ce ieri părea a fi o ușoară răceală se pare că este altceva. Mi-am făcut un test Covid și, până la sosirea rezultatului, m-am izolat în casă. În această seară am primit răspunsul de la clinică: testul a ieșit pozitiv. Din păcate pentru cei care nu mă doresc la Consiliul Județean Caraș-Severin, nu am simptome, așa că voi sta 'pe margine' doar câteva zile. Și, vorba știm noi cui, I will be back", a scris el.

Romeo Dunca a avut, în ultima săptămână, contact cu zeci de persoane, inclusiv cu reprezentanţii presei locale. Noul președinte al CJ Caraș-Severin a avut mai multe întâlniri la sediul instituției cu şefii unor direcţii şi servicii, potrivit presei locale.

Consiliul Județean Caraș-Severin este un focar de coronavirus după ce mai mulți angajați au fost depistați pozitiv cu COVID 19.

Dunca a câştigat preşedinţia CJ Caraş-Severin în alegerile din 27 septembrie cu un scor de peste 43%, la o distanţă confortabilă de următorul clasat.