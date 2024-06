Zece linii de transport public vor avea traseele modificate duminică pentru evenimentul ''Yolo Jersey''

Conform sursei citate, au fost impuse restricţii de circulaţie în unele intervale orare pe Bd. Mircea Vodă (segmentul cuprins între Pasaj Mărăşeşti şi Bd. Unirii - între orele 07.00-18.00) şi pe Bd. Unirii (segmentul cuprins între Piaţa Unirii şi Piaţa Constituţiei - între orele 07.00-11.00, segmentul cuprins între Piaţa Unirii şi Piaţa Alba Iulia - între orele 07.00-14.00 şi segmentul cuprins între Piaţa Unirii şi Str. Nerva Traian - între orele 14.00-17.00).



Astfel, TPBI va modifica liniile din zonă după cum urmează: Linia 97 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 16:30, pe traseul de bază între terminalul "Străuleşti" şi intersecţia Str. Traian/Calea Călăraşi, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Călăraşi, Str. Delea Nouă, Bd. Decebal, Piaţa Alba Iulia, Bd. Burebista, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual. După ora 16:30, troleibuzele liniei 97 vor reveni pe traseul de bază.



Linia 100 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 11:00, pe traseul de bază între "Aeroportul Henri Coandă" şi Piaţa Universităţii, apoi pe Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, terminal "Piaţa Unirii 2", cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, apoi traseul actual. După ora 11.00, autobuzele liniei 100 vor reveni pe traseul de bază.



Linia 104 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 11:00, pe traseul de bază între "Complex Comercial Pantelimon" şi intersecţia Bd. Decebal/Str. Delea Nouă/Str. Dristorului, apoi pe un traseu modificat pe Str. Delea Nouă, Calea Călăraşi, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Bd. Eroii Sanitari, "Piaţa Operei", cu întoarcere pe Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşi, Str. Delea Nouă, Bd. Decebal, apoi traseul actual. Între orele 11.00-16.30, linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între "Complex Comercial Pantelimon" şi intersecţia Bd. Decebal/ Str. Delea Nouă/ Str. Dristorului, apoi pe un traseu modificat pe Str. Delea Nouă, Calea Călăraşi, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Bd. Eroii Sanitari, "Piaţa Operei", cu întoarcere pe Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu), Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşi, Str. Delea Nouă, Bd. Decebal, apoi traseul actual. După ora 16.30, autobuzele liniei 104 vor reveni pe traseul de bază.



Linia 116 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 11:00, pe un traseu scurtat între "Gara Progresul" şi terminalul "Piaţa Unirii" (capătul troleibuzelor liniei 76). După ora 11:00 şi până în jurul orei 16:30, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Gara Progresul" şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ Bd. I.C. Brătianu, apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la staţia "Piaţa Sfânta Vineri". Sensul opus nu va fi modificat. După ora 16:30, autobuzele liniei 116 vor reveni pe traseul de bază.



Linia 117 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 11:00, pe traseul de bază între terminalul "Cartier Confort Urban" şi intersecţia Bd. Regina Maria/ Str. Bibescu Vodă, apoi pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 100), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază. După ora 11:00 şi până în jurul orei 16:30, linia 117 va funcţiona între terminalul "Cartier Confort Urban" şi Piaţa Unirii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la staţia "Piaţa Sfânta Vineri". Sensul opus nu va fi modificat. După ora 16.30, autobuzele liniei 117 vor reveni pe traseul de bază.



Linia 123 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 11:00, pe traseul de bază între "CET Sud Vitan" şi intersecţia Calea Vitan/Bd. Octavian Goga/Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenţei, apoi traseul actual. După ora 11:00 şi până în jurul orei 16:30, linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "CET Sud Vitan" şi intersecţia Calea Vitan/Bd. Octavian Goga/ Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, Splaiul Independenţei, apoi traseul actual. După ora 16:30, autobuzele liniei 123 vor reveni pe traseul de bază.



Linia 205 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 11:00, între terminalul "Străuleşti" şi intersecţia Bd. I.C Brătianu/ Str. Halelor (staţia Piaţa Unirii), apoi pe Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Bd. Schitu Măgureanu, apoi traseul actual până la capătul de linie "Străuleşti". După ora 11:00, linia 205 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Străuleşti" şi Piaţa Victoriei, apoi pe Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. IC Brătianu, Str. Halelor, terminal "Piaţa Unirii 2". Sensul opus nu va fi modificat.



Linia 312 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 11:00, între terminalul "Platforma Comercială Arcade Berceni" şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărăşeşti, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii până la staţia "Piaţa Unirii", cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual până la "Platforma Comercială Arcade Berceni". După ora 11:00 şi până în jurul orei 18:00, linia 312 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Platforma Comercială Arcade Berceni" şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărăşeşti, apoi pe Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. IC Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii, până la staţia "Piaţa Unirii 1". Sensul opus nu va fi modificat. După ora 18:00, autobuzele liniei 312 vor reveni pe traseul de bază.



Linia 313 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 11:00, pe un traseu scurtat între "Piaţa de Gros" şi terminalul "Piaţa Unirii" (capătul troleibuzelor liniei 76). După ora 11.00 şi până în jurul orei 16:30, linia 313 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Piaţa de Gros" şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii (Piaţa Unirii), apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii, până la staţia "Piaţa Sf. Vineri". Sensul opus nu va fi modificat. După ora 16:30, autobuzele liniei 313 vor reveni pe traseul de bază.



Linia 323 va funcţiona, începând cu ora 7:00 şi până în jurul orei 11:00, pe traseul de bază între "Zeţarilor" şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ bretea Pasaj Mărăşeşti, apoi pe breteaua Pasajului Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, până la terminalul "Piaţa Unirii" (capătul liniei 76), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual. După ora 11:00 şi până în jurul orei 18:00, linia 323 va funcţiona pe traseul de bază între "Zeţarilor" şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ bretea Pasaj Mărăşeşti, apoi pe breteaua Pasajului Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vinei, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii până la staţia "Piaţa Unirii1", cu întoarcere pe Splaiul Unirii, breteaua Pasajului Mărăşeşti, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual. După ora 18:00, autobuzele liniei 323 revin pe traseul de bază.