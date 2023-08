Litoralul românesc nu mai este prima opţiune a turiştilor pentru minivacanţa de Sf. Maria

Braşov, Sibiu, Oradea şi Bucureşti sunt cele mai rezervate, în timp ce litoralul românesc este a doua destinaţie ca popularitate (18,86% dintre rezervări), turiştii alegând aici în special staţiunile Costineşti, Mamaia, Eforie Nord şi Neptun.



Zona montană acoperă 13,32% dintre rezervări, cele mai multe fiind înregistrate în Sinaia, Buşteni, Predeal şi Bran. Românii vor petrece minivacanţa de Sf. Maria şi în destinaţiile balneoclimaterice din ţară (cu 8,65% dintre rezervări), opţiunile lor fiind deja tradiţionalele Sovata, Praid, Băile Felix şi Băile Herculane.



Potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro, numărul rezervărilor pentru minivacanţa de Sf. Maria a crescut cu 8% în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2022, anul care a marcat ieşirea din pandemie şi în care s-au înregistrat creşteri masive ale rezervărilor pentru weekendul de Sf. Maria. O altă diferenţă este că 2023 este primul an în care nu litoralul este principala destinaţie aleasă de turişti pentru petrecerea minivacanţei.



În plus, turiştii încă mai pot găsi locuri disponibile la cazările de pe litoral şi nu numai, hoteluri, pensiuni şi case de vacanţă care acceptă plata cu voucherele.



Potrivit datelor Travelminit.ro, preţul mediu pentru un sejur de două nopţi de Sf. Maria este de 892 lei (pentru două persoane) şi 1.044 lei (pentru o familie de doi adulţi + doi copii).



Preţurile sunt mai mari la mare decât la munte cu aproximativ 25% pentru rezervările de familie şi cu aproximativ 32% pentru rezervările de cuplu, pentru acest weekend. De exemplu, preţul mediu pentru un sejur de Sf. Maria pe litoral este de 1.276 lei (pentru două persoane) şi de 1.541 lei (pentru o familie), pe când acelaşi sejur la munte are un preţ mediu de 873 lei (pentru două persoane) şi de 1.162 lei (pentru o familie).



"Weekendul prelungit de Sf. Maria este ultima minivacanţă din acest sezon estival, o ocazie excelentă pentru turiştii care vor să se bucure de câteva zile de relaxare, dar şi o oportunitate pentru jucătorii din industrie pentru a le oferi clienţilor experienţele dorite şi pentru a se promova cât mai bine pentru următoarele sezoane. Vremea se anunţă a fi caldă, atât pe litoral, cât şi la munte, iar Travelminit încă dispune de locuri libere la unităţile de cazare, care acceptă inclusiv plata cu vouchere de vacanţă, aşa că este momentul să vă planificaţi o escapadă de ultim moment", a precizat Rita Szilveszter, marketing manager Travelminit.ro.



Pe de altă parte, există variante foarte bune pentru petrecerea sejurului de Sf. Maria şi pentru turiştii care vor să evite locurile aglomerate. Printre destinaţiile din afara zonelor populare în care românii au făcut rezervări de Sf. Maria se numără Arefu, Curtea de Argeş, Corbeni, Poienile Izei sau satele săseşti din zona Transilvaniei (Viscri, Meşendorf).



Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţă rezervărilor hoteliere din România din 2017. Portofoliul companiei conţine 7500 de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platforma şi acoperă o gama largă de cazare în toată ţară (litoral, munte, destinaţii balneoclimaterice şi oraşe mari), fiind lider pe piaţă rezervărilor cu card de vacanţă.



Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croaţia), cu vânzări de peste 150 milioane de euro şi peste 350 de angajaţi.