Loteria Română: Report de aproape 31 de milioane de lei la Joker

Reportul la categoria I a jocului Joker se ridică la aproape 31 de milioane de lei (aproximativ 6,23 milioane de euro) în cadrul tragerilor loto de duminică, conform unui comunicat al Loteriei Române.



La categoria a II-a a acestui este reportul este în valoare de peste 77.300 de lei (15.600 de euro).



La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 2 milioane de lei (circa 421.800 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de 73.500 de lei (peste 14.800 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,77 milioane lei (aproximativ 560.500 de euro).



La Noroc Plus, categoria I, reportul depăşeşte 196.800 de lei (peste 39.700 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 25.500 de lei.



Reportul la jocul Loto 5/40, categoria I, este în valoare de peste 455.300 de lei, respectiv 92.000 de euro. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 35.700 de lei.



Potrivit Loteriei Române, la tragerea Loto 5/40 de joi, 11 noiembrie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 79.060,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Câmpina, judeţul Prahova, şi a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 şi o varianta la Super Noroc.



La tragerea Joker de joi, 11 noiembrie, la categoria a III-a s-au înregistrat două câştiguri a câte 61.905,79 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenţie din Caraş-Severin şi a fost completat cu două variante la Joker. Pe lângă câştigul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi un câştig de categoria a IV-a, in total 62.426 lei. Cel de-al doilea bilet câştigător a fost jucat la o agenţie din Satu Mare şi a fost completat cu 10 variante la Joker. Pe lângă câştigul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi patru câştiguri de categoria a IV-a, în total 63.986,63 lei.



Duminică, 14 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 11 noiembrie, Loteria Română a acordat 19.359 de câştiguri în valoare totală de peste 1 milion de lei.