Loto 6/49 din 8 ianuarie 2023. Report la Joker la categoria I de peste 3,13 milioane de euro

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 11,38 milioane de lei (peste 2,31 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 15,45 milioane de lei (peste 3,13 milioane de euro), la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 389.000 de lei (peste 79.000 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de aproximativ 47.000 de lei. La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 11.500 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,23 milioane de lei (peste 251.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 100.500 de lei (peste 20.400 de euro).