Lucian Bode, după 4 ore de la incendiul de la Constanța: „Au fost date sancțiuni”

„Condoleanțe familiilor îndoliate.

În spital, la ora producerii incendiului erau 125 pacienți, 10 erau la ATI. În acest moment investigatorii clarifică dacă spitalul avea sau nu avea ob să dețină asigurare de incendiu”, a anuntat Lucian Bode.

Incendiul a fost neutralizat in mai putin de o ora.

Cateva concluzii preliminare. In spital erau 125 de pacienti, 10 erau la ATI. In acest moment, investigatorii clarifica daca avea sau nu obligatia sa detina autorizatie de securitate la incendiu.

Vreau sa va spun ca prioritatea 0 a fost sa ne asiguram ca toti pacientii sunt in siguranta. Sunt 46 de pacienti la UPU si 64 la alte spitale. In mai putin de jumatate de ora domnul Arafat va prezenta concluziile preliminare si in maximum o ora domnul Citu vabcomunica masurile dispuse. Am fost in permanenta n comunicare continua cu dansul, cu min Sanatatii si cu Raed Arafat.

Vorbim despre sapte persoane decedate, este o ancheta in desfasurare acolo si cei care au comunicat gresit va vor explica. Eu am venit ca sa ofer opiniei publice informatia corecta.”, a mai trasmis Lucian Bode.