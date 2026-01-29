Lukoil vinde activele internaționale fondului de investiții american Carlyle. Impactul asupra României

x close
de Adrian Stoica    |    29 Ian 2026   •   11:50
Sursa foto: Hepta/Lukoil și-a vândut activele externe

Compania petrolieră rusă Lukoil a semnat un acord cu fondul de investiții americană Carlyle pentru a-și vinde activele internaționale, scrie CEE Energy News. Tranzacția nu include operațiunile din Kazahstan, care vor rămâne deținute de Grupul Lukoil și vor continua operațiunile în baza licențelor relevante.

Acordul este neexclusiv și supus aprobărilor de reglementare, inclusiv autorizației din partea Biroului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA. Compania continuă, de asemenea, negocierile cu alți potențiali cumpărători.

LUKOIL International GmbH este oferită spre vânzare din cauza măsurilor restrictive impuse de anumite țări companiei și filialelor sale.

Fondul de investiții americană Carlyle, prin compania Black Sea Oil and Gas (BSOG) extrage deja gaze naturale din Marea Neagră. De asemenea, prin preluarea activelor Lukoi, americanii de la Carlyle preia și controlul perimetrul Trident din Marea Neagră care acum este deținut în proporție de 87% de Lukoil și 13% de Romgaz. Aici rezervele de gaze sunt  estimate la 30 de miliarde de metri, dar încă nu s-a luat decizia de investire. De asemenea, Lukoil deține în România și rafinăria Petrotel cu o capacitate de rafinare de circa 2,4 milioane tone de țiței pe an.

În prezent, BSOG este al treilea cel mai mare producător de gaze din România, cu o cotă de 10% din totalul producției naționale.

 

