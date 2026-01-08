Atenționare de călătorie: Cod portocaliu de ninsoare în mai multe regiuni din Regatul Unit

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord asupra faptului că autoritățile britanice au emis un avertisment cu privire la condițiile meteo asociate cu furtuna Goretti”, se arată în documentul emis de MAE.

Conform autorităților britanice, fenomenele meteo sunt prognozate în intervalul 8 ianuarie 2026, ora 20:00 - 9 ianuarie 2026, ora 09:00 și vor afecta regiunile West Midlands, East Midlands, Gloucestershire, Yorkshire & Humber și Țara Galilor.

În intervalul menționat este de așteptat ca transportul aerian și feroviar să fie grav afectat.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Birmingham, Londra, Edinburgh și Manchester, apelurile fiind preluate în regim de permanență de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

De asemenea, pentru situații dificile sau de urgență, este disponibil telefonul de permanență al Consulatului General al României la Birmingham (+447484036250).

Numerele de telefon:

Consulatul General al României la Birmingham:

+44 (0)121 820 6427

+44 (0)121 820 6428

+44 (0)121 820 6429

+44 (0)121 820 6430

+44 (0)121 820 6431

Consulatul General al României la Londra:

+44 (0)208 741 4311

+44 (0)208 741 3252

+44 (0)208 741 3955

+44 (0)208 741 3464

+44 (0)208 741 8707

+44 (0)208 741 6657

+44 (0)208 741 8211

+44 (0)208 741 2372

Consulatul General al României la Edinburgh:

+44 (0)131 524 9491

+44 (0)131 524 9492

Consulatul General al României la Manchester:

+44 (0)161 236 0478

+44 (0)161 237 5513

+44 (0)161 236 9687

+44 (0)161 236 8995

(sursa: Mediafax)