MAE: Sunt peste 70 de turiști români în Maroc ale căror curse au fost anulate

Ambasada României la Rabat gestionează, la acest moment, situația a 72 de turiști români ale căror curse au fost anulate de către companiile aeriene la care aceștia aveau rezervări, precizează MAE. Marocul s-a închis luni noaptea pentru două săptămâni.

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în contextul deciziei autorităților marocane de suspendare a zborurilor comerciale cu destinația Maroc, ca urmare a noii variante de coronavirus, Ambasada României la Rabat gestionează, la acest moment, situația a 72 de cetățeni români (turiști) ale căror curse au fost anulate de către companiile aeriene la care aceștia aveau rezervări”, potrivit unui comunicat de presă.

MAE informează că Ambasada României la Rabat a efectuat, în regim de urgență, demersuri pentru identificarea unor zboruri alternative de deplasare spre țară, eforturi care continuă și la acest moment. De asemenea, misiunea diplomatică se află în dialog permanent cu cetățenii români afectați și autoritățile locale și acordă asistență consulară, conform competențelor și cu respectarea măsurilor adoptate de autoritățile statului de reședință în contextul pandemiei de COVID-19.

„În același timp, MAE subliniază că autoritățile marocane permit, cu titlu excepțional și în baza unei autorizări speciale, operarea, în continuare, a unor zboruri înspre și dinspre Maroc. În acest context, MAE recomandă cetățenilor români ale căror zboruri au fost anulate să verifice disponibilitatea biletelor la companiile aeriene care operează în continuare zboruri în Maroc. Totodată, misiunea diplomatică va informa în mod constant, inclusiv pe pagina de Facebook a misiunii, cu privire la zborurile autorizate. La acest moment, companiile care operează zboruri în continuare sunt Air France și Transavia”, transmite MAE.

Maroc s-a închis pentru două săptămâni. Românii care sunt acolo cer ajutor

Potrivit sursei citate, situația epidemiologică va fi periodic evaluată de autoritățile marocane în vederea adoptării, respectiv actualizării măsurilor care se vor impune.

Românii aflați în Maroc, ca turiști sau stabiliți în această țară, au creat un grup pe Facebook „Izolați în Maroc”. În total sunt peste 90 de membri în acest grup.

„În cazul în care Ambasada este de acord să ne relocăm in Rabat, pentru a fi mai simplu să ne ajute cu repatrierea, am putea căuta să găsim soluții de transport în comun, gen microbuze etc. Noi suntem 3 persoane în Marrakech. Deja vreau să cer ajutor celor de la Riad pentru găsirea unui microbuz cu mai multe locuri și preț rezonabil pentru Rabat”, scrie unul dintre românii aflați în Maroc.

Un român stabilit în Maroc își oferă ajutorul pentru cei aflați în dificultate.

„Bună seara .Noi suntem o familie de români stabilită în Marrakech de mult timp și dacă vă putem ajuta cu ceva o facem cu mare plăcere”, scrie el.

Ministerul Afacerilor Externe amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Rabat: +212 537 72 14 93; +212 537 20 74 01, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice +212 67 99 77 75.

Marocul s-a închis luni noaptea pentru două săptămâni, anunță Ambasada României din această țară. Turiștii români aflați acolo au creat un grup pe o rețea de socializare intitulat „Izolați în Maroc” și caută soluții pentru revenirea în România.

(sursa: Mediafax)