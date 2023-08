Avertizare de călătorie în Hawaii din cauza Uraganului Dora

Potrivit MAE, zona cea mai afectată este insula Maui, unde sunt în desfășurare operațiuni de evacuare a populației.

Toate persoanele aflate în zonă sunt sfătuite să urmeze anunţurile şi instrucţiunile autorităților americane și să se deplaseze către adăposturile puse la dispoziția populației în insula Hawaii și insula Maui, pentru a degreva drumurile și a facilita circulația convoaielor cu echipajele de salvare.

Până în prezent, au fost comunicate următoarele adăposturi:

Maui: Maui High School - 660 Lono Ave, Kahului, HI 96732; Mayor Hannibal Tavares Community Center - 91 Pukalani St, Makawao, HI 96768; War Memorial Gym - 700 Halia Nakoa St. Wailuku, Maui, HI 96793; Lahaina Civic Center - 1840 Honoapiilani Hwy, Lahaina, Maui, HI 96761;

Hawaii: Waimea Community Center- 65-1260 Kawaihae Rd, Waimea, HI 96743; Waimea District Park; Hisaoka Gym on the Island - Kamehameha Park, 54-382 Kamehameha Park Rd, Kapaau, HI 96755.

Din cauza incendiilor și a intensificării vântului, au fost înregistrate numeroase întârzeri și anulari ale curselor aeriene, fapt pentru care autoritățile americane îndrumă cetățenii care au prevăzute călătorii interne sau internaționale în perioada de evoluție a Uraganului să mențină legătura cu companiile aeriene ce operează zborurile de pe aeroporturile din Hawaii în vederea obținerii asistenței și rerutării zborurilor, dupa caz.

Condiții cu privire la legislația americană privind rambursarea contravalorii biletelor de călătorie și/ sau rerutarea pot fi identificate pe site-ul oficial al Departamentului de Transporturi american https://www.transportation.gov/individuals/aviation-consumer-protection/flight-delays-cancellations, precum și la https://www.transportation.gov/airconsumer/airline-cancellation-delay-dashboard.

Cetățenii români pot solicita informatii și asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Washington: +1 (202) 332-2392, +1 (202) 332-2935, +1 (202) 332-4858, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Ambasadei României la Washington: +1 (202) 420-8350.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web https://washington.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte în siguranţă” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații și sfaturi de călătorie, precum și serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți poate salva viața!”.

(sursa: Mediafax)