Managerul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara: Zilele acestea am descoperit aproximativ 60 de cazuri din rândul personalului medical

Victor Stroe

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Timișoara, Raul Pătrașcu, a declarat că zilele acestea au fost descoperite 60 de cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul personalului medical, toate asimptomatice.

„La Spitalul Judetean din Timisoara testam masiv atat pacientii (la internare si apoi la interval de 3-5 zile) cat si personalul (sectii intregi, periodic - sau prin sondaj) inca din luna mai. Prin aceasta metoda, zilele acestea am descoperit aproximativ 60 de cazuri din randul personalului medical, TOATE asimptomatice. Acest lucru reflecta ceea ce se intampla in comunitate. Astazi am trecut pragul de 6.000 de cazuri noi pe zi. Faptul ca noi testam mult si descoperim NU e un lucru rau. Ne-am asumat de la inceput eventuala publicitate negativa. Insa asta ne permite sa stim exact care este situatia (e o oglinda a ceea ce se intampla in comunitate) si sa luam masuri timpurii. Din toate aceste sectii, niciun pacient nu a iesit pozitiv. Si ii vom retesta. Drept urmare concluzia epidemiologica este ca procedurile si protocoalele au fost respectate si deci sectiile nu se inchid, nu se carantineaza si activitatea nu se diminueaza.”, a scris Raul Pătrașcu.

De asemenea, acesta a menționat că toate persoanele confirmate se află în izolare la domiciliu, iar majoritatea nu fuseseră la serviciu în ultimele 14 zile.

Raul Pătrașcu a mai precizat, în cadrul postării, că zona Roșie de la Casa Austria este aprope plină, fiind 11 pacienți la terpie intensive și 52 de pacienți cu forme medii și severe. De asemena, mai există patru suspecți pe ATI și 53 de suspecți pe secții, fiind foarte aproape de capacitatea maximă.

Totodată, managerului Spitalului din Timișoara a menționat că testările în masa vor continua și că se așteaptă să fie descoperite și alte cazuri.

„Toate aceste informatii ne intaresc concluziile:

- vom continua sa testam in masa indiferent de cum arata rezultatele, pentru ca asta ne permite sa luam masuri timpurii si sa ne asiguram ca mediul din spital este controlat si sigur pentru pacienti si personal

- avand in vedere ca virusul e peste tot, ne asteptam ca pe viitor sa mai gasim cazuri, dar acest lucru ne va permite sa functionam cat se poate de bine in aceste conditii, spre siguranta tuturor!

- rezultatele sunt o oglinda la ceea ce se intampla in societate - mediul din spital e controlat, dar virusul e in rest peste tot in comunitate si trebuie sa ne protejam cu totii!”, a mai scris acesta.