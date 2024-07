Cum au votat românii pentru primarii din țară: PSD - 34,74%, PNL-29,07%, ADR -6,28%, AUR-6,27%

În urma alegerilor din 9 iunie, 23 iunie (pentru localitățile unde s-a înregistrat balotaj) și 7 iulie (pentru Costinești), în urma centralizării, la nivel național, a 100% dintre cele 3.186 de circumscripții electorale, Biroul Electoral Central (BEC) arată că numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, a fost de 9.057.016.

Gradul de participare la vot este de 49,62%, iar numărul total al voturilor valabil exprimate este de 8.766.798, reprezentând 96,80% din numărul celor care s-au prezentat la urne.

Astfel, PSD a fost votat de 3.045.816 de persoane (reprezentând 34,74%), PNL a fost votat de 2.548.478 de persoane (reprezentând 29,07 %), ADR a fost votată de 550.850 de persoane (reprezentând 6,28 %), AUR a fost votat de 549.306 (reprezentând 6,27%). Acolo unde PNL și PSD au candidat împreună, ca alianță, au obținut 511.190 de voturi (reprezentând 5,83 %).

De asemenea, UDMR a fost votată de 378.594 de persoane (reprezentând 4,32 %).

Candidații independenți au fost votați de 325.471 de persoane, rerpezentând 3,71 %.

În ceea ce privește mandatele de primar, PSD a obținut 1.677 de mandate, PNL - 1.132 de mandate, UDMR a obținut 200 de mandate, candidații independenți au câștigat 43de mandate, AUR a obținut 30 de mandate. Alianța electorală PSD - PNL a obținut 29 de mandate, iar Alianța Dreapta Unită - 28 de mandate.

PSD are 24 de președinți de consilii județene, PNL - 11, UDMR - 4

Biroul Electoral Central a transmis numărătoarea finală a mandatelor de președinți de consilii județene, consilieri județeni și consilieri locali, în urma alegerilor locale din 9 iunie.

În privința alegerii consiliilor locale din 9 iunie 2024, în urma centralizării, la nivel național, a 100% dintre cele 3.186 de circumscripții electorale, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne este de 9.056.712. Gradul de participare la vot a fost de 49.62 %, iar numărul total al voturilor valabil exprimate este de 8.703.230, reprezentând 96,10% din numărul celor care s-au prezentat la urne.

Consilierii localli ai PSD au fost votați de 2.830.129 de votanți - 32,52%, cei ai PNL au fost votați de 2.273.927 de persoane - 26,13% din voturi, consilierii locali ai AUR au fost votați de 829.365 de persoane - 9,53%, iar cei din Alianța Dreapta Unită au fost votați de 583.042 de persoane - 6,70 %. UDMR a fost votată, pentru consilieri locali, de 471.588 de persoane - 5,42%, Alianța electorală PSD - PNL a obținut 429.728 de voturi - 4,94%, iar USR a obținut 158.545 de voturi pentru consilieri locali - 1,82%

În urma atribuirii mandatelor de consilieri locali, PSD are 16.509 de consilieri locali, PNL are 12.802 consilieri locali, AUR - 3.527 de consilieri locali, UDMR - 2.525 de de consilieri locali, Alianța Dreapta Unită - 961 de consilieri locali, USR - 830 de consilieri locali, Alianța Electorală PSD - PNL - 308 consilieri locali.

Pentru alegerea președinților consiliilor județene din țară, mumărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne a fost de 8.309.299 de persoane, gradul de participare la vot fiind de 50,55%.

Numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 7.939.028, reprezentând 95,54% din numărul celor care s-au prezentat la urne.

Astfel, PSD a fost votat de 2.823.291 de persoane - 35,56%, PNL a fost votat de 2.314.354 de persoane - 29,15%, AUR a fost votat de 768.207 persoane - 9,68%, Alianța Dreapta Unită a fost votată de 698.704 - 8,80%, UDMR a fost votată de 479.503 de persoane - 6,04%, iar Alianța Electorală PSD - PNL a fost votată de 258.490 - 3,26%. De asemenea, S.O.S. România a fost votat de 232.577 de persoane - 2,93%.

În urma atribuirii mandatelor de președinte de consiliu județean, PSD a obținut 24 de mandate, PNL a obținut 11 mandate, UDMR a obținut 4 mandate, iar Alianța Electorală PSD - PNL a obținut două mandate.

În privința consilierilor județeni, s-au prezentat la urne 8.309.299 de persoane. Gradul de participare la vot a fost de 50,55%, iar numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 7.882.129, reprezentând 94,86% din numărul celor care s-au prezentat la urne.

PSD a obținut un scor de 33,50% (2.640.850 de voturi), PNL - 27,63% (2.178.075 de voturi), AUR -10,70% (843.734 de voturi), Alianța Dreapta Unită 8,29% (653.476 de voturi), UDMR - 6,43% (506.659 de voturi), Alianța electorală PSD - PNL a obținut 3,28% (258.741 de voturi), în vreme ce Partidul SOS România a obținut 2,88% (226.949 de voturi).

În urma atribuirii mandatelor de consilier județean, PSD are 521 de mandate, PNL are 412 mandate, AUR are 159 de mandate, UDMR are 104 mandate, Alianța Dreapta Unită are 75 de mandate, Alianța PSD - PNL are 42 de mandate, iar Alianța PSD - PUSL are 13 mandate.

