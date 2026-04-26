MApN a detonat drona găsită la Tulcea

Operațiunea de detonare a încărcăturii s-a desfășurat în jurul orei 18:30, potrivit purtătorului de cuvânt al MApN, Daniel Nistor.

Drona a fost detonată controlat pe un câmp, într-un perimetru special amenajat.

Reamintim că la fața locului au intervenit pirotehniști ai SRI, alături de specialiști ai MApN.

Fragmentele de dronă au fost găsite într-o zonă dintre localitățile Luncavița și Văcăreni, duminică, în jurul orei prânzului.

Drona a fost identificată la doar o zi după ce o dronă rusească Geran-2 cu încărcătură explozivă s-a prăbușit într-o gospodărie din Galați.

De asemenea, sâmbătă după-amiaza au fost descoperite alte fragmente de dronă, de această dată în Văcărești. Și atunci, echipele de specialiști MApN și SRI au intervenit la fața locului pentru cercetări și probe.

Încărcătura explozivă a fragmentelor de dronă găsite în județul Tulcea a fost detonată cu succes.

(sursa: Mediafax)