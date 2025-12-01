x close
Marco Rubio: „Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare va consolida Alianța NATO”

de Redacția Jurnalul    |    01 Dec 2025   •   08:56
Sursa foto: Hepta/Marco Rubio

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. Potrivit acestuia, parteneriatul dintre România și Statele Unite este în continuă creștere.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul român cu ocazia Zilei Naționale. Statele Unite și România au un parteneriat puternic și în continuă creștere, bazat pe interese strategice comune în domeniul securității, cooperării energetice și comerțului”, se arată în comunicatul emis.

Rubio salută „leadershipul regional al României” și încurajează „continuarea rolului României în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre”.

„Angajamentul României de a aloca 5% din PIB-ul său pentru apărare până în 2035 va consolida Alianța NATO și va pune bazele unei prosperități crescânde în anii următori. Statele Unite așteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării și creșterea comerțului și a investițiilor, care sunt benefice pentru ambele națiuni”, transmite Secretarul de Stat al SUA.

(sursa: Mediafax)

