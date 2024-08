Ciucă, la Ziua Marinei: La mică distanță de aici se aude sunetul războiului

„An de an ne regăsim la malul Mării Negre pentru a onora marinarii militari și civili care navighează sub drapelul României. Patriotism, credință, curaj sunt cuvintele care descriu cel mai bine această zi de 15 august. Curajul marinarilor români militari și civili este o sursă de mândrie și inspirație pentru noi toți. A fi marinari este o opțiune de viață, o vocație care implică sacrificii, eforturi, muncă și dedicare. Atunci când navigați sub pavilion românesc faceți cinste României și vă suntem recunoscători. Este o sărbătoare care nu ne dă voie să uităm cine suntem și ne reamintește că dincolo de diferențele dintre noi ne unește iubirea de țară, dorința ca România să fie apărată, iar familia și comunitățile noastre să trăiască în siguranță. Adesea vremurile ne încearcă, ne testează curajul, credința și patriotismul, dar asta nu ne oprește, ne face mai puternici ca națiune”, a spus Ciucă, în discursul său la Ziua Marinei Române.

Președintele Senatului a afirmată că traversăm o perioadă tulbure în regiune, pentriu că „la mică distanță de aici se aude sunetul războiului”.

„Ucraina luptă cu statul agresor Rusia nu doar pentru a-și apăra teritoriul, ci și în numele valorilor democratice și ordinii de drept. Trebuie precizat că invadarea ilegală a teritoriului ucrainean a început în Crimeea, iar unul dintre primele puncte cucerite de Rusia a fost portul Sevastopol. Acest lucru ne arată cât de relevante sunt rutele maritime și cât de importantă este apărarea lor”, spune Ciucă.

Acesta reamintește faptul că România, ca stat membru NATO, a pledat pentru creșterea prezenței militare aliate pe Flancul Estic al NATO, înțelegând specificul regiunii Mării Negre și prioritatea sa în arhitectura de securitate.

„Recentul Summit NATO de la Washingtwon a reconfirmat importanța strategică acordată de Organizația Nord-Atlantică regiunii Mării Negre în care țara noastră este un actor cheie. La mică distanță de locul în care ne aflăm, în localitatea Mihail Kogălniceanu, construim alături de aliați cea mai mare bază militară NATO din Europa. A investi în propria apărare și securitate este o chestiune de responsabilitate în primul rând față de România și față de cetățenii noștri. De asemenea, trebuie să continuăm să dezvoltăm industria de apărare printr-un program pe termen lung de înzestrare a Forțelor Navale Române consolidăm apărarea Flancului Estic al NATO”, a declarat Nicolae Ciucă.

El afirmă că România contribuie la securitatea în regiune „pentru că dorim ca Marea Neagră să fie un spațiu al democrației și libertății, al păcii și nu al războiului”.

De asemenea, Ciucă le-a mulțumit tuturor marinarilor militari și civili, lucrătorilor portuari și constructorilor navali pentru că „deși sunteți mereu pe ape, vă numărați printre românii care au cu adevărat picioarele pe pământ” și le-a adus un omagiu eroilor marinari.