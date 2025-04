Cum a devenit Actyon din broscoi un prinț. Ce oferă coreenii de la KGM pentru 38.000 de euro

Vorbim despre Actyon. Odată cu rebranduirea Ssang Yong în KGM, automobilul a căpătat cu totul alte valențe. Un design atrăgător, un gabarit impunător, linii ce subliniază un caracter executiv, materiale de înaltă calitate și un preț pe măsură care sare de 38.000 de euro. Să vedem cu ce noutăți au venit coreenii odată cu schimbarea siglei.

Doar numele mai aduce aminte de vechiul Actyon. Probabil că au ținut atât de mult la amalgamul dintre Action și Young că au considerat valoros să-i poarte și moștenirea, nu tocmai fericită, cel puțin la nivel european. Așa a apărut noul SUV, care este și primul ce vede piața sub noua siglă KGM. Actyon nu renunță la a afișa niște simboluri. Unele dintre ele de-a dreptul misterioase pentru clientul european. Astfel, farurile și grila sunt inspirate de steagul coreean. Luminile de zi se compun prin simbolurile Geon, Gon, Gam, Ri. Adică cer, pământ, apă și foc. Pe capotă există două mânere aparente care îți dau senzația că o poți desface de acolo. Dar ea se deschide normal, iar mânerele sunt doar un simbol-omagiu al epocii SUV-urilor tradiționale. Per total, automobilul afișează filozofia KGM „Powered

by Toughness”. Vehiculul are dimensiuni apreciabile, 4.740 mm lungime, 1.910 mm lățime și 1.680 mm înălțime. Caroseria a fost gândită pentru ca în interior să pătrundă cât mai puțin din zgomotul de afară. Mai ales că o alură înaltă, de SUV, presupune o formă aerodinamică mai redusă decât cea a unui sedan. Așa au apărut niște tampoane pentru stâlpi. Pe cele trei canale interne ale montanților a fost aplicată spumă fonoabsorbantă cu scopul minimizării rezonanței sonore. Pe podea a fost montată o folie de amortizare, iar pe acoperiș a fost aplicat un material de absorbție a sunetului pentru a atenua zgomotul produs de vânt și ploaie. Geamurile sunt realizate din sticlă laminată insonorizantă cu protecție solară.

Ce e sub capotă

Actyon se bazează pe un singur motor. Un turbo pe benzină de 1,5 litri care livrează 163 de cai putere când ajunge la o turație de 5.000 de rot/min. Cuplul este de 280 Nm și este atins încă de la 1.500 de rot/min și păstrat până la 4.000 de rot/min. Acest motor este cuplat la o cutie de viteză automată în șase trepte produsă de Aisin. Puterea se poate transmite la 2 sau la 4 roți, caz în care apare în plus un sistem AWD care costă, în plus, 1.990 de euro. Motorul trage bine mașina care cântărește circa 1,55 tone la gol, dar parcă ar putea fi loc de mai bine. Șoferul poate selecta unul dintre cele trei moduri de condus Comfort, Sport și Winter. Sunt preseturi care îi permit automobilului să vă ofere un raport performanță/consum cât mai bun. SUV-ul își îndeplinește sarcinile fără cusur, iar dacă ar fi să-i reproșez ceva este consumul care - la un drum de 320 km care a inclus vreo 200 de autostradă, vreo 100 km de drum printre comune și pe dealuri și restul prin București - a ajuns la 10,5 litri/100 km. Ceva mai scăzut, circa 10,1 litri-100/km, am înregistrat la o cursă prin Capitală într-o dimineață de luni. Cu alte cuvinte, nu întotdeauna un motor de cilindree mică poate fi cea mai fericită soluție pentru un SUV de dimensiuni mai mari. Dar măcar impozitul este mai mic. Există și un sistem start-stop, dar nu se poate compara cu un hibrid, fie el și mititel.

Pregătit de off-road

Actyon ar putea compensa însă prin capabilitățile off-road. Pentru că așa poate fi pus în valoare un SUV. Dar pentru asta trebuie să optați neapărat pentru opționalul AWD. O tracțiune integrală valoroasă care provine de la frații coreeni și pe care îl regăsim atât pe Kia, cât și pe Hyundai. La sistemul de tracțiune integrală, care este controlată integral electronic, se adaugă garda la sol generoasă de 194 mm. KGM nu oferă oficial date privind unghiul de atac, de degajare sau de rampă. Tot pentru o aventură în cadru mai sălbatic, de mare ajutor, este sistemul de supraveghere video cu senzori auto și identificare a potențialelor obstacole care sunt pe întreg perimetrul automobilului. Prin simple selectări de pe ecranul tactil puteți vedea ce se întâmplă în fața, în spatele sau pe lateralele mașinii. Atunci când în rază este un potențial obstacol, avertizorii de sunet scad automat volumul muzicii.

Siguranţa, pe primul loc

KGM a pus mare accent pe siguranță pentru că a montat pe Actyon cam tot ce se poate pune la ora actuală. Așa de multe sisteme că pe unii i-ar putea scoate din sărite. Orice depășire a vitezei limită pe segmentul de drum, citită după semnele de circulaţie de către camere, este atenționată vizual și sonor. Sistemul poate fi dezactivat, dar se resetează la fiecare pornire. La fel se întâmplă și cu asistentul care se asigură că ții corect banda. Dincolo de faptul că trage de volan dacă schimbi direcția fără să semnalizezi și treci pe altă bandă, sistemul emite un sunet persistent. Și acesta poate fi dezactivat, dar şi el se resetează odată cu noua pornire. Există un cruise control adaptiv care păstrează automat viteze constantă în funcție de a vehiculului din față şi care şi frânează singur în caz de coliziune iminentă cu un automobil, pieton sau animal. Un alt asistent are grijă atunci când dai cu spate, nu ai vizibilitate și se apropie un alt automobil sau detectează un obstacol. După ce emite avertismente vizuale și acustice, dacă insiști, va frâna automat într-un mod violent. Sistemul este folosit și pentru monitorizarea unghiului mort. La fel de violent urlă dacă ai pus semnalul să faci o depăşire și din spate se apropie un alt vehicul. O cameră aflată în bord stă cu ochii pe șofer și, în combinație cu citirea reacțiilor acestuia sau a modului de condus, recomandă o pauză de cafea. Apar o ceșcuță în bord și niște zgomote care nu pot fi ignorate.

Habitaclu de lux

Interiorul lui Actyon este unul premium. Scaune din piele încălzite și ventilate, volan încălzit, un imens display, schimbător din cristal montat pe o cotieră flotantă sunt doar câteva dintre elementele pe care coreeni le-au aruncat în lupta pentru acest segment. Poziția la volan este confortabilă. Pasagerii din spate au la dispoziție un spațiu generos pentru picioare, scaune încălzite pe două niveluri și posibilitatea de a rabata spătarul într-un unghi de maximum 32 de grade. Bordul este afișat pe un display LCD de 12,3 inchi și își poate schimba aspectul după dorința șoferului din mai multe șabloane presetate, din care unul afișează navigația. Pe volan există două butoane mari. Unul este alocat autoholdului, celălalt poate fi presetat cu o comandă favorită, cea din fabrică fiind alocată climei. Sistemul multimedia, navigația și celelalte funcții legate de setări și starea mașinii sunt afișate pe un alt ecran de 12,3 inchi aflat în continuarea primului. Navigația dispune de aplicația TomTom, iar prin conexiunea telefonului prin cablu USB-C este disponibil și AndroidAuto sau CarPlay, unde navigația se poate face prin GoogleMaps. Încărcarea telefonului se poate face prin intermediul unui USB-C de 27W sau prin wireless. Sistemul audio redă HiFi prin intermediul a șase difuzoare. Prețul este de 42.250 de euro, dar cu discount de lansare ajunge la 38.250 de euro.

Actyon are 5 ani garanție plus încă 5 pentru motor, transmisie și turbosuflantă

CIFRE

- 668 litri, capacitatea portbagajului

191 km/h viteza maximă

10,8 secunde până la sută

Avantaje

aspect premium

sistem de tracțiune integrală AWD

multe sisteme de siguranță



Dezavantaj

nu e hibrid

o singură motorizare disponibilă

prețul pentru full-option

››› Vezi galeria foto ‹‹‹