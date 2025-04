2025: Nouameapiesă? Peca Ștefan și Cinty Ionescu, într-un road trip (anti)performativ în zece orașe din România

Noua producție, un experiment hibrid interactiv – susținut de elemente multimedia, este o chestionare amuzată a lumii moderne, pornind de la ideea că un text dramaturgic bun s-ar cuveni să exploreze „o mare problemă din realitate”. Într-un dialog hiper-realist cu spectatorii, nouameapiesă, se transformă, treptat, în Noua lor piesă, cu zeci de posibile povești intersectate, inspirate de idei și atitudini ale oamenilor reuniți în sala de teatru.

Spectacolul – co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și produs de Asociația Narative, în cadrul proiectului Narative și intersecții performative – va avea premiera pe 17 aprilie, în hub-ul cultural Convivial din Câmpulung. Va fi prezentat, apoi, la Centrul de Teatru Educațional din București (23.04) și 3g HUB din Târgu Mureș (09.05), în debutul unui turneu care va include, în total, zece reprezentații în diferite orașe din România.

Fiecare reprezentație va fi urmată de întâlniri între artiști și public, gândite într-un format ludic. O serie de ateliere de storytelling participativ vor fi susținute pentru studenții din patru mari universități cu profil teatral din țară.

Turneul va fi documentat video pentru un serial online menit să ia realist pulsul scenelor independente, al vieții din teatrele cu mai puține resurse, precum și din universitățile cu profil artistic din țară. Materialul va constitui, ulterior, baza de creație pentru o serie de emisiuni-eseu realizată în colaborare cu TVR.

Noua piesă a lui Peca Ștefan ar fi putut fi scrisă pentru actori faimoși – o producție extravagantă, cu orchestră și corp de balet, pentru săli imense, cu candelabre strălucitoare. Dar, în lumea postpandemică, plină de catastrofe de tot felul, unde bugetele pentru teatru sunt reduse an de an, ea rămâne o simplă (pseudo)prelegere (anti)performativă.

Peca este una dintre vocile importante ale dramaturgiei românești de după 2000. 2025: Nouameapiesă? e singurul lui text în care miza dramatică este chiar prezența autorului pe scenă, în relație directă cu publicul. Această versiune este dezvoltată în colaborare cu artista multimedia Cinty Ionescu, care va performa live alături de dramaturg, semnând și video design-ul.

„Uneori am impresia că trăim cu toții într-un colaj absurd de meme-uri, știri contradictorii și frici nedigerate. În spectacolul ăsta nu încerc să clarific nimic, mă interesează spațiul dintre prezență și absență, dintre real și generat. În 2025: Nouameapiesă?, am lucrat cu ideea de vulnerabilitate digitală – ce înseamnă să fii prezent, cu toată fragilitatea ta, într-o epocă în care adevărul se dizolvă rapid, iar imaginea preia controlul. Încerc să creez un spațiu în care să respirăm împreună, să ne uităm direct în haos și să zâmbim – nu din nepăsare, ci ca formă de supraviețuire. Tehnologia e doar un pretext. Ce mă interesează e cum putem rămâne umani când totul pare compus din glitch-uri, cum are loc întâlnirea reală cu ceilalți, chiar dacă drumul până acolo trece printr-un ecran.” Cinty Ionescu, artist vizual

„Aș fi putut să scriu pe o temă importantă, să zicem o dare în vileag a corupției sistemice reflectată în inegalitatea socială. Sau aș fi putut să scriu despre fanatism și fascism. Chiar aș putea să-mi imaginez cum aș fi scris noua mea piesă despre radicalizare, de exemplu. Aș fi început cu o documentare din sursele existente. După care aș fi făcut, probabil interviuri, o cercetare pe teren. Aș fi găsit tema centrală cu care aș fi rezonat cel mai mult. Din care aș fi construit conflictul piesei – exploatându-l la maximum în fiecare scenă. Și acum ar fi început, chiar aici, în fața noastră, un spectacol inventiv și ludic, care ar fi prezentat problema din toate unghiurile, invitându-vă să participați, ca pe niște parteneri egali, să reflectați, să dialogați. Dar, vorba cântecului... you can’t always get what you want.” Peca Ștefan, dramaturg

Next Level (anti)performativ în epoca postadevărului

Relația cu publicul este interactivă, relaxată și neintruzivă. Spectatorii influențează piesa din diverse roluri, devin creatori de sens, elemente de recuzită, decidenți în dezvoltarea artistică și, nu în ultimul rând, respondenți într-o insolită cercetare cu privire la punctele de interes ale unui public. “Am scris primul draft al textului chiar înainte de pandemie, în februarie 2020, când tocmai mă refăceam dintr-un burnout extins - în care mi-am pus extrem de multe întrebări existențiale, despre identitatea artistică și rolul teatrului în general în lumea postadevărului. Gândisem un format de pseudoprelegere ținută chiar de mine, care să se-ntâmple într-o sală studio, lângă o scenă goală unde, împreună cu publicul, ne putem imagina noi piese care ar fi putut începe. Povestea, de facto, ar fi de ce NU au ajuns aceste noi piese în fața noastră.

Pandemia a transformat forma performance-ului într-un Zoom meeting interactiv, ținut din propria sufragerie, la final de 2020 și în prima parte a lui 2021. Procesul a fost unul fascinant. Spectatorii au devenit, în multe feluri, partenerii mei de creație, de la care am învățat foarte multe. De fiecare dată textul a evoluat aproape ca la standup. Apoi am făcut chiar eu Covid și a trebuit să mă opresc din cauza problemelor de sănătate declanșate de virus. Versiunea 2025 e The Next Level, pune împreună toate descoperirile de până acum într-un context total nou”, spune Peca.

Premiere și masterclass-uri pe harta teatrală. În perioada 17 aprilie – 9 iunie, spectacolul va fi prezentat într-un turneu care va trece prin mai multe orașe din țară. Fiecare reprezentație va fi urmată de sesiuni artist talk, prilejuind dialoguri-joc între creatori, public și echipele spațiilor gazdă. Alături de reprezentațiile 2025: Nouameapiesă?, echipa va susține și o serie de masterclass-uri de storytelling participativ, intitulată Narative și (auto)ficțiuni participative, la care sunt invitați studenții centrelor universitare cu profil teatral din București, Cluj, Târgu Mureș și Timișoara. Un atelier creativ special va fi organizat în parteneriat cu noul Centru de Creație pentru Copii și Adolescenți stART, un program pe care Asociația Sub Stejar, din Târgu Lăpuș, îl derulează în beneficiul unei comunități care nu are acces în mod uzual la evenimente culturale.

PROGRAM TURNEU

17.04 - Câmpulung Muscel (Convivial)

23.04 - București (Centrul de Teatru Educațional Replika)

09.05 - Târgu Mureș (3g HUB)

13.05 - Cluj (Reactor de Creație și Experiment)

21.05 - Satu Mare (Teatrul de Nord)

23.05 - Timișoara (AUĂELU Teatru)

30.05 - Sfântu Gheorghe (TAM)

3.06 - Piatra Neamț (Teatrul Tineretului)

5.06 - Sibiu (Teatrul Gong)

9.06 - București (Teatrul Masca)

Ne vedem online și la TVR Cultural! Turneul va fi documentat video pentru serialul online Narative în Km2025, menit să ia realist pulsul scenelor independente, al vieții din teatrele cu mai puține resurse, precum și din universitățile cu profil teatral din țară. Serialul va fi difuzat de TVR Cultural.

Ne puteți vedea pe site-ul www.narative.ro și pe paginile social media ale Asociației Narative. Materialul va constitui, ulterior, baza de creație pentru o serie de emisiuni-eseu, realizată în colaborare cu TVR.

2025: Nouameapiesă?

O (pseudo) prelegere (anti)performativă (inter)activă

de Peca Ștefan

Perfomeri: Peca Ștefan, Cinty Ionescu

Video design: Cinty Ionescu

Durată: cca. 120 minute

Vârstă recomandată: 16+

„nouameapiesă? a încercat să ne facă să vizualizăm ceva încă ne-existent și ne-imaginat. Piesa își dorea să destabilizeze structurile de gândire, simțire și dorință, scoțându-le din teritoriul limitat blocat de un defetism care descrie structurile de violență și inegalitate ca fiind inevitabile. Dacă ne-a cerut să visăm împreună, a fost pentru a încerca să visăm ceea ce nu mai suntem obișnuiți să visăm: că totul ar putea fi diferit”. Ilinca Todoruț, Lockdown Theatres of Sadness: Case studies of precarity in artistic work – din Performance Review, vol. 28, nr. 5, 2023

ECHIPA ARTISTICĂ, ATELIERE ȘI DOCUMENTARE: Peca Ștefan și Cinty Ionescu

ECHIPA DE PROIECT: Project Manager: Ioana Gonțea - Uzinele Creative | Design grafic: Sorin Păun | Poster artwork, fotografii de prezentare și web design: David Grohe - systeme-d | Comunicare: Evantia Barca | Comunicare social media: Cristiana Andrei | Muzică serial online: Gabriel Kirmaier

PECA ȘTEFAN. (dramaturg, performer, facilitator ateliere, concept documentar) este un autor care experimentează în storytelling imersiv (pentru scenă, ecran, site-specific/oriented, mixed media/multimplatform) pentru a crea evenimente participative de comuniune. De multe ori interactive, textele lui investighează istoriile subiective, în conexiune cu întâlnirea fizică a unui public care împarte un spațiu printr-un eveniment artistic. Este considerat unul dintre cei mai relevanți dramaturgi români. A urmat cursuri de scris dramatic la New York University şi a fost unul dintre rezidenţii programului internaţional de dramaturgie de la Royal Court Theatre, Londra, în 2005. Piesele sale au fost produse în România şi în străinătate – în peste 20 de țări din Europa, America de Nord și America de Sud. În 2010, piesa lui Wire and Acrobats (Acrobaţi) a fost selectată între cele 5 piese de la Berliner Stueckemarkt din cadrul Berliner Theatertreffen. Spectacolul Târgoviște de jucărie a fost invitat în 2012 la bienala New Plays from Europe de la Wiesbaden. În 2013, Peca Ștefan a fost unul dintre cei 35 dramaturgi europeni invitați să scrie pentru ediția aniversară de 35 de ani a Berliner Theatertreffen Stueckemark. Din 2015 este partener al PopUp Theatrics din New York. În 2016 și 2017, Peca a fost fellow al Centrului de Cultură Contemporană din Barcelona (CCCB) în programul Ageing Democracies. Între 2021 și 2023 a co-creat și scris trilogia imersivă Orașul Paralel despre și în cartierele istorice ale Timișoarei Iosefin, Fabric și Elisabetin. În 2024 a co-fondat Asociația Culturală Narative, împreună cu Cinty Ionescu și Laurențiu Bănescu.

CINTY IONESCU (creație video design, live video, realizatoare documentare video, co-facilitatoare ateliere) este o artistă multimedia cu un interes constant pentru experimentul live și colaborarea interdisciplinară în domeniul video designului. A lucrat la peste 40 de spectacole de teatru și dans, și a susținut sute de reprezentații live, inclusiv colaborări cu muzicieni. Cinty și-a prezentat proiectele, majoritatea cu o componentă live, pe numeroase scene naționale cât și în contexte internaționale, iar în 2011 i s-a acordat Premiul de Excelență pentru Video Design în cadrul festivalului Fringe New York City, pentru spectacolul Nils’ Fucked Up Day de Peca Ștefan. A inițiat și coordonat mai multe proiecte multimedia, printre care ROMANYEAH! (performance audio-video), Urme de distrugere pe Marte (spectacol multimedia de teatru, Teatrul Odeon București), Între două pastile (spectacol multimedia de teatru ce folosește realitatea augmentată), documentarul interactiv Fața ascunsă sau expoziții ca Povești în bucate (instalație multimedia în cadrul Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană), Green Hours Live(s) (expoziție imersivă) sau Ne/Re-văzut (proiect new media ce folosește realitatea augmentată). Este co-fondatoare a Asociației Narative, alături de actorul de teatru și film Laurențiu Bănescu și de dramaturgul și scenaristul Peca Ștefan.

ASOCIAȚIA NARATIVE este o platformă dedicată expresiei și experimentului, de dezvoltare și susținere pentru artiști și proiecte care îmbină limbaje creative variate, , aflate la intersecția artelor cu domenii conexe. urmărește integrarea elementelor de cercetare și educație în procesul artistic, facilitând, totodată, accesul diverșilor actori culturali către comunități. Printre principiile directoare ale asociației se regăsesc curiozitatea de explorare și tendința de prioritizare a procesului creativ și suscitarea spiritului critic în contextul libertății creației. Narative promovează dialogul dintre puncte de vedere și narațiuni sociale diferite și are ca obiectiv crearea și consolidarea de comunități creative. Asociația Narative a fost creată de un grup de artiști cu limbaje complementare, Cinty Ionescu, artistă multimedia, Laurențiu Bănescu, actor de teatru și film, și Peca Ștefan, dramaturg și scenarist.

Narative și intersecții performative

UN PROIECT AL ASOCIAȚIEI NARATIVE

