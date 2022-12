Budăi, despre eliminarea pensiilor speciale: Nu va fi pusă în pericol implementarea PNRR

„Începând de ieri (luni - n.r.) am început început dezbaterile într-o comisie tripartită, ca să îi spunem așa. Am avut în prima parte a zilei vizita specialiștilor Băncii Mondiale, avem după-amiază și spre seară discuții cu specialiștii de la Comisia Europeană. Continuăm aceste discuții pe toată perioada acestei săptămâni. Urmează să mai solicităm niște date de la ministerele implicate cu aceste legi, apoi să avem ultima analiză și un studiu de impact. De precizat este că din discuțiile avute cu Comisia, nu suntem legați atât de tare de termenul de 31 decembrie, cât suntem legați de a discuta transparent. A apreciat Comisia că am prezentat transparent. E mai important să ajungem la un acord final, decât să ne grăbim”, afirmă Marius Budăi.

El precizează că proiectul există, dar că este posibil să nu fie aprobat sau publicat în Monitorul Oficial până la finalul anului.

„Legea va fi cât de redepe depusă în Parlament. (...) Cu siguranță nu va fi pusă în pericol implementarea PNRR dacă nu va fi depusă până la 31 decembrie, pentru că noi vorbim de cererea de finanțare 3. (...) Sunt incluse (pensiile militare -.n.) acolo. Am demonstrat că pensiile militare au trecut deja prin două reforme. (...) Îndeplinim toate condițiile din PNRR”, adaugă ministrul Muncii.

Budăi afirmă și că reducerea cheltuielilor va exista, dar că se va face prin mai multe moduri. El a precizat că, de exemplu, nu se vor mai permite perioade asimilare foarte mari.

(sursa: Mediafax)