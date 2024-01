Mărturia exclusivă a bărbatului călcat intenţionat cu maşina de rivalul său. „Moarte curată! Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt în viaţă!”

Imaginile cu Cătălin Leontin Duţu, târât de o maşină, au devenit virale pe internet. A fost ştirea care a îngrozit pe 30 decembrie. Totul s-a întâmplat în Slatina. Era ora 10 şi câteva minute. „Înainte de accident, eu am plecat cu verişorul spre locuinţa lui să-mi duc duba la el acasă, pentru că nu aveam unde s-o parchez la mine. Am coborât la o staţie peco, am alimentat, iar după, am plecat spre locuinţa lui. În timp ce ne deplasam, acest băiat, Robert, nu ştiu cum, a băgat maşina între noi. L-am văzut, verişorul meu a tras pe dreapta, din câte se vede şi pe camere, iar eu ştiind că am nişte conflicte puţin mai vechi cu această persoană, am intenţionat să-l opresc, să stau de vorbă cu el. Pentru că tot îmi trimitea ameninţări, tot punea lume plătită să vină să mă bată, să mă desfigureze”, şi-a amintit Cătălin, aflat acum pe patul de spital. Şi a coborât. „M-am dat jos din câte se vede şi pe filmări. Nu aveam niciun obiect contondent în mână, n-am avut absolut nimic. M-am dat jos pur şi simplu să vorbesc cu omul, să vedem ce-are cu mine. Hai să reglăm conturile, că aşa-i cel mai frumos! Când m-am dat jos, omul nici mai mult, nici mai puţin, s-a urcat cu maşina peste mine”, a completat Cătălin.

La volan era Robert, actualul prieten al fostei iubite a lui Cătălin. În dreapta, fosta iubită, Letiţia, care are un ordin de protecţie emis pe 5 decembrie împotriva lui Cătălin. „Prima dată m-a prins între maşina mea şi maşina lui. După, s-a dat în spate, şi-a luat avânt şi m-a băgat sub maşina lui. Am fost conştient până m-au scos de sub maşină. După ce m-au scos de sub maşină mi-am pierdut conştienţa. În timpul ăla simţeam că mi se scurge viaţa puţin câte puţin, puţin câte puţin. Deja stăteam şi mă gândeam că dacă această persoană înainta puţin cu spatele, îmi zdrobea capul de bordură, deoarece capul meu era sub roata maşinii. Ştiu doar că-l auzeam pe verişorul meu zbierând: „Ajutaţi-mă să ridic maşina! Ajutaţi-mă să ridic maşina!" Erau zeci de oameni care au ridicat maşina cu mâinile goale ca să mă salveze pe mine. Le mulţumesc din tot sufletul! Poate datorită lor am şi zile acum” , ne-a explicat Cătălin.

Cât despre femeia care era în dreapta şoferului care a accelerat maşina spre Cătălin… „Îi mulţumesc că nici nu s-a dat jos din maşină, ca să vadă dacă mai sunt în viaţă sau nu. Da! Avea un ordin de protecţie, dar nu ştiu dacă mi l-am încălcat sau nu. Dacă este vorba despre un ordin protecţie este o plângere făcută în comuna Găneasa, precum că, în ziua de Crăciun m-am dus în zona lor pentru a anunţa Poliţia pentru că această persoană (n.r.: Robert) deja trimisese oameni să mă execute. Dacă eu am un ordin de protecţie şi nu am voie să mă apropii de dumneaei, dumneaei are voie să se apropie de mine? Ea a venit pe 24 (n.r.: 24 decembrie) la adresa mea. În faţa locuinţei mele a venit şi s-a oprit cu maşina. A sunat pe mama mea să iasă la poartă vorbindu-i urât”.

Cătălin va sta cel puţin 4 luni în spital. Agresorul lui, Robert, a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor.