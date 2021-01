EXCLUSIVITATE Antena 3. Mărturia unei infirmiere de la Matei Balș: „Am vrut să intrăm în altă parte și, când am întors capul, din pavilionul 63 am văzut că iese fum”

Hepta

O infirmieră de la Matei Balș a povestit ce s-a întâmplat în Pavilionul 5 la momentul izbucnirii incendiului.

„Am ieșit din salonul de Covid-19 după ce schimbasem scutecul unui vârstnic, ne-am dus pe hol, am vrut să intrăm în altă parte și, când am întors capul, din pavilionul 63 am văzut că iese fum”, a spus una dintre infirmierele de la Matei Balș, potrivit Antena 3.

Incendiul a izbucnit vineri dimineaţă la un pavilion al Spitalului ''Matei Balş'' din Capitală, fiind declanşat planul ''roşu''. Patru persoane au decedat, au fost afectate patru saloane.

Din informaţiile primite de către Ministerul Sănătăţii de la echipele de intervenţie, au fost transferaţi către alte unităţi sanitare un număr de 53 de pacienţi din 102 pacienţi aflaţi în saloanele din Pavilionul 5.