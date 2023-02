Colonel Bogdan Vlăduțoiu: Nu am mai văzut un astfel de dezastru. Am învățat să credem în miracole

Colonelul Bogdan Vlăduțoiu a declarat, miercuri seara, la Aleph News, că situația în Turcia este una foarte dificilă nu numai pentru salvatori, dar în primul rând pentru oamenii care au fost afectați de cutremur.

„Este dificil să reușești la urma urmei să identifici și apoi să și salvezi de sub dărâmăturile multor clădiri care sunt prăbușite persoanele care au fost surprinse sub aceste dărâmături. În mod evident, ceea ce încercăm noi să facem de fiecare dată este să găsim cât mai mulți supraviețuitori ai acestui cutremur și să le oferim ajutorul de care au nevoie, să reușim să îi scoatem de sub aceste dărâmături, să le acordăm asistența medicală de urgență și apoi să îi predăm unităților sanitare pentru îngrijiri. Totul este afectat de cutremur. În primul rând, în această localitate în care ne aflăm noi, în Antaky,a, nu mai funcționează sistemele de utilitate publică, sistemele de energie electrică, sistemul de alimentare cu gaze naturale, sistemul de alimentare cu apă, comunicațiile telefonice sunt afectate. Evident că aceasta îngreunează foarte mult operațiunea de intervenție. Afectează inclusiv viața de zi cu zi a celor care au rămas în localitate, dar și a echipelor de intervenție. Încercăm ca și în aceste condiții deosebite să ne facem misiunea și ne bucurăm în activitatea pe care noi o desfășurăm de fiecare dată când reușim să le fim de folos semenilor noștri și să îi salvăm pe cei care au nevoie”, a spus team-leader-ul modulului de căutare-salvare dislocat în Turcia.

Colonelul Vlăduțoiu a mărturisit că nu s-a mai întâlnit cu o catastrofă atât de mare în întreaga carieră.

„Trebuie să recunosc că în activitatea mea profesională un astfel de dezastru, cu o astfel de amploare, nu am mai văzut. Un cutremur atât de puternic, care să fi afectat atât de multe clădiri, în urma căruia să se producă atât de multe victime, eu nu am mai văzut. Și de aceea, și dimensiunea tragediei este atât de mare. Încercăm să le oferim suport localnicilor care sunt afectați de ce s-a întâmplat. Provocările sunt numeroase și noi resimțim lipsa tuturor utilităților, dar aceasta nu ne împiedică să ne desfășurăm misiunile. Numărul foarte mare de victime, numărul foarte mare de oameni care au fost surprinși sub dărâmăturile clădirilor reprezintă cea mai mare provocare, pentru că, practic, trebuie să acoperi o zonă foarte mare și trebuie să găsești acea locație, acea clădire unde e nevoie imediat de ajutor, unde există șansele cele mai mari să fie identificați supraviețuitori, supraviețuitori la care trebuie ajuns cât mai repede, astfel încât șansele lor de supraviețuire să fie maximizate”, a mai spus colonelul IGSU.

Miercuri noaptea se vor împlini cele 72 de ore, după care se consideră că șansele de a mai găsi supraviețuitori scad drastic. Cu toate acestea, colonelul Vlăduțoiu vorbește despre „miracole”.

„Cu cât timpul trece, șansele de a găsi supraviețuitori se diminuează. Asta nu ne împiedică pe noi să depunem în continuare eforturi și să căutăm cât mai mulți oameni pe care să îi găsim în viață și apoi să reușim să îi scoatem de sub dărâmături, Noi ne vom continua misiunea alături de toți cei care asigură intervenția aici, în această zonă, atâta timp cât va fi nevoie, atâta timp cât ajutorul nostru este solicitat de către autoritățile de protecție civilă din statul afectat, din Turcia, și sperăm să găsim cât mai mulți supraviețuitori. Șansele, într-adevăr, se împuținează odată cu trecerea timpului, dar miracole s-au mai văzut, iar noi am învățat în această meserie să credem în miracole, să credem că fiecare viață poate fi salvată și niciodată nu e prea târziu”, a mai spus colonelul Bogdan Vlăduțoiu.

România a trimis de luni o echipă RO-USAR, personal specializat de intervenție în situații de criză din cadrul IGSU, în Turcia, țara puternic afectată de cutremurul de noaptea trecută, potrivit unei decizii CNSU. Miercuri, încă 57 de salvatori au plecat spre zona calamitată în urma cutremurelor. Lor li se adaugă doi medici, doi asistenți SMURD și voluntarii de la Grupul Câinilor Utilitari.

