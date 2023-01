Medic virusolog: Cea mai mare problemă a momentului este gripa

Virusologul român Cristian Apetrei, profesor de boli infecţioase şi microbiologie la Universitatea din Pittsburgh (SUA), susține că deși varianta Kraken a infectat numeroase persoane, valul poate fi controlat de medici.

„Spre deosebire de stadiile initale ale epidemiei, populația are în prezent o acoperire imună destul de solidă (prin vaccin sau infecții naturale), care conferă protecție față de formele grave. Pe de altă parte, arsenalul de terapii rămâne destul de substanțial pentru contracararea formelor grave. Din acest punct de vedere, se pare că am intrat în faza de endemicitate, unde facem multiple infecții coronavirale pe an, dar sunt simple răceli, cu care ne descurcăm fără probleme”, a explicat Apetrei pe Facebook.

Medicul român avertizează că gripa reprezintă pericolul principal pentru sănătătatea populației, iar suprapunerea cu alte virusuri poate agrava situația.

„Cea mai mare problema a momentului o reprezintă sezonul de gripă, care este destul de sever. Nu mai este nevoie să explicăm de ce coinfectia cu două virusuri respiratorii este problematica. De fapt, coinfectia este destul de improbabilă, datorită răspunsurilor cu interferoni. Marea problema este suprainfectia. Două afecțiuni respiratorii, chiar mai puțîn grave sau de gravitate moderată, se potențează una pe altă și per ansamblu determina complicații mai severe”, a adăugat Cristian Apetrei.

Specialistul român le recomandă oamenilor să fie precauți, să poarte mască în spațiile aglomerate și să se vaccineze.

„Este destul de târziu pentru vaccinul gripal. Se presupune că vaccinul anti-SARS-CoV-2 a fost administrat. Pentru Kraken, recomandarea este să se facă doză a 4-a. Mulți cetățeni au făcut măcar un episod cu variante Omicron, așa că acela poate fi factorizat în ecuația acoperirii imune. Oricum, chiar dacă nu trebuie să ne panicăm, poate că n-ar fi rău că în sezonul gripal să mai punem câte o masca în spațiile aglomerate. Și să nu uităm tot ce am învățat despre prevenirea infecțiilor respiratorii timp de trei ani”, a precizat virusologul Cristian Apetrei.

(sursa: Mediafax)