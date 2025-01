Medicii specialişti cu practică independentă - nemulţumiţi de valoarea punctului per serviciu medical

"Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă a examinat proiectul de buget pus în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului de Finanţe şi aduce în atenţia autorităţilor situaţia absolut catastrofală şi de neînţeles la care este condamnată medicina de ambulatoriu în acest moment", se arată într-un comunicat.



PMSPI susţine că a tras numeroase semnale de alarmă şi a solicitat dublarea bugetului alocat pe 2025, ceea ce ar fi făcut ca valoarea punctului să ajungă la 8 lei per punct per serviciu medical.



"Alocarea este acum însă de 4,12 milioane lei faţă de 3,7 milioane lei pe 2024, adică o majorare de doar 10,81% care acoperă strict creşterea organică data de creşterea numărului de servicii prin intrarea în contract a noilor furnizori. Practic, valoarea punctului per serviciu medical de la 5 lei va creşte la 5,22 lei, valoare absolut insuficientă, în realitate, din cauza inflaţiei reprezentând o valoare de 4,7 lei", a explicat organizaţia.



Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă solicită rediscutarea bugetului, cu implicarea tuturor părţilor "relevante", pentru a aloca fondurile necesare funcţionării acestui sector medical.



"Este timpul ca decidenţii politici să înţeleagă un adevăr fundamental: sănătatea românilor este o prioritate pentru medici şi trebuie să devină o prioritate reală şi pentru Guvern", a mai transmis organizaţia patronală. AGERPRES