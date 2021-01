Medicul Carmen Dorobăț, infectat cu noul coronavirus la doar câteva zile după vaccinarea anti-COVID

Hepta

Medicul Carmen Dorobăț, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, s-a infectat cu coronavirus la doar câteva zile după vaccinarea anti-COVID.

"Trebuie să subliniez că nu este nicio legătură între momentul administrării vaccinului - 27 decembrie - şi simptomele apărute ulterior, undeva după Revelion. Este vorba despre o contractare a acestei infecţii după administrarea vaccinului. Debutul simptomelor a fost în urmă cu 48 de ore. Eu şi soţul meu ne-am testat împreună pentru că am avut transpiraţii şi stare subfebrilă. Rezultatul este pozitiv. Nu putem să ne tratăm noi pe noi. Am vorbit cu domnul profesor Adrian Streinu Cercel şi mi-a coordonat terapia. În momentul de față nu am un anumit disconfort ca simptomatologie. Trebuie să fiu foarte atentă la orice modificare a stării mele de sănătate", a declarat Carmen Dorobăț, la Antena 3.