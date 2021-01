Medicul Virgil Musta: Este absolut normal și chiar indicat să ne punem întrebări legate de vaccin

Antena 3

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, descrie riscurile la care se supun cei care nu se vaccinează și atrage atenția la informare din surse sigure: dacă doresc să-mi fac o instalație electrică bună și sigură la casă, nu mă duc la tâmplar sau la zugrav.

Medicul Virgil Musta atrage atenția, înainte de toate, că vaccinarea nu este obligatorie și este firesc să fie așa și este absolut normal și chiar indicat să ne punem întrebări legate de vaccinul anti covid-19, pentru a ne informa, astfel încât să decidem în cunoștință de cauză.

„Este însă esențial să alegem cu atenție sursele de informare, iar pentru asta recomandarea mea este să apelăm la specialiștii în domeniu: medici epidemiologi, infectioniștii și specialiștii în sănătate publică și medicii de familie. Este foarte logic să procedăm astfel. Spre exemplu, dacă doresc să-mi fac o instalație electrică bună și sigură la casă (să nu ia foc etc), atunci nu mă duc la tâmplar sau la zugrav. Poate știu și ei câte ceva despre instalații, dar nu suficient și nu am încredere că vor face o treabă bună și sigură. La fel, când este vorba de sănătatea ta, nu te poți lăsa influențat de părerile sau postările persoanelor care nu au pregătirea și experiența necesară în domeniul respectiv, pentru că îți pot face mai mult rău”, scrie medicul.

Între sursele credibile, Musta menționează:

· site-uri oficiale din domeniu

· opini sau postări ale specialiștilor în domeniu, mai ales ale celor implicați în vaccinare, persoane recunoscute pentru rezultatele lor profesionale, deci de încredere

„Eu nu doresc să conving pe nimeni să se vaccineze, mi-am propus doar să încerc să vă ajut în perioada următoare cu răspunsuri la unele întrebări pe care este normal să le aveți sau să vă pun la dispoziție surse corecte, astfel încât să puteți lua cea mai bună decizie pentru sănătatea d-voastră și a celor dragi. Aș dori să împărtășesc cu voi experiența mea personală, de până acum, legată de acest vaccin, precum și modul în care eu am pus în balanță informațiile pentru a lua o decizie. Eu m-am vaccinat deja (astăzi chiar cu a doua doză) și nu am avut până în momentul de față nicio reacție adversă sau alt incident. Am așteptat cu mare nerăbdare să apară cât mai repede un vaccin aprobat de toate instituțiile abilitate, pentru că eu am simțit din plin ce înseamnă această pandemie și știu că doar un vaccin poate face ca lucrurile să nu continue ca și până acum pentru noi toți”, adaugă medicul.

Cu toate acestea, înainte de se decide dacă se vaccinează sau nu, medicul a pus în balanță avantajale vaccinării, riscurile vaccinării, precum și riscurile la care mă expun dacă nu mă vaccinez.

Au reieșit următoarele:

Dacă nu mă vaccinez:

· mai devreme sau mai târziu voi face boala. Riscul de a face o formă medie sau severă de boala este de peste 20%, riscul de a face o formă critică cu necesar de terpie intensivă este între 5-10%, iar riscul de a deceda este de 4-5%. În plus, peste 50% dintre cei care fac boala în formă medie și severă rămân cu sechele pulmonare, cardiace, neurologice sau altele boli, care îmi vor crea probleme toată viața. Am văzut simptome post-covid persistente, precum astenie marcată, oboseală, subfebrilități, transpirații intense, furnicături, insomnii, diferite dureri, mai ales de cap și chiar la o serie de persoane care au facut forme ușoare de boală, simptome care te pot chinui în continuare.

Dacă mă vaccinez:

· fie fac o formă ușoară, fie NU mai fac boala pe perioada în care anticorpii sunt în titru protector

· după perioada necesară imunizării, riscul de a face o formă severă sau mortală îl reduc practic la ZERO

· riscul de a rămâne cu sechele îl reduc la ZERO

· voi putea călători liber în întreaga lume, chiar dacă voi respecta în continuare măsurile de protecție

· îi protejez pe cei care din motive medicale obiective nu pot face vaccinul și rămân astfel vulnerabili.

Ce risc de reacție adversă am dacă mă vaccinez?

Reacții adverse foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 persoană din 10

• la locul de administrare a injecției: durere, umflare

• oboseală

• durere de cap

• dureri musculare

• dureri articulare

• frisoane, febră

Reacții adverse frecvente: pot afecta până la 1 persoană din 10

• înroșire la locul de administrare a injecției

• greață

Reacții adverse mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 persoană din 100

• mărire a ganglionilor limfatici

• stare de rău

• durere la nivelul unui membru

• insomnie

• mâncărimi la locul de administrare a injecției

Reacții adverse rare: pot afecta până la 1 persoană din 1 000

• „cădere” temporară a feței, pe o singură parte

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

• reacție alergică severă

„Analizând cele de mai sus, pentru mine decizia de a mă vaccina a devenit foarte clară, pentru că am decis că nu se compară riscul de a face o boală severă și a rămane cu sechele cu riscul de a face o reacție ușoară și trecătoare. Când vă evaluați riscul vaccinării, evident că trebuie să luați în considerare și eventualele boli cronice pe care le aveți.

Alergiile multiple și mai ales prezența în istoric a unui șoc alergic sau bolile autoimune severe, în forme active pot reprezenta contraindicații de vaccinare, deci un risc pentru vaccinare. Vă recomand să vă consultați cu medicul specialist care vă monitorizează și vă tratează, indiferent de afecțiunea pe care o aveți, pentru a lua decizia corectă.

Dar, pentru marea majoritate a bolilor cronice există recomadare de vaccinare, pentru că tocmai aceste boli reprezintă principalii factori care pot contribui la o formă gravă a boli în cazul în care contactați virusul SARS-CoV-2”, arată Virgil Musta.

Conform medicului, diabetul zaharat, obezitatea, bolile cardiovasculare, bolile pulmonare cronice avansate ( BPCO), neoplaziile, insuficiența renală cronică, cirozele hepatice indiferent de cauze reprezintă factori de risc în evoluția severă a infecției SARS CoV-2.

De asemenea, vârsta de peste 65 de ani reprezintă factor de risc, deci reprezintă recomandare pentru vaccinare.

„Să nu uităm că aproape toate persoanele au fost vaccinate la viața lor, chiar dacă vorbim de vaccinuri dezvoltate cu zeci de ani în urmă, iar efectele adverse au fost minime, pe când beneficiile au fost evidente: au fost eradicate o mulțime de boli din cauza cărora înainte se murea pe capete. Între timp, noile cunoștinte și tehnologii au creat premizele obținerii unor vaccinuri mult mai eficiente și mai sigure”, adaugă medicul timișorean.

(sursa: Mediafax)