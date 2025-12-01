Mesajul transmis românilor de Donald Trump de Ziua Națională: „SUA și România au un parteneriat puternic și care crește”

În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a scris că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România. De asemenea, Donald Trump a lăudat eforturile depuse de țara noastră ca aliat NATO și rolul pe care îl joacă în menținerea stabil, scrie site-ul Antena3 CNN.

Șeful Casei Albe a lăudat România pentru că reprezintă un „pilon de stabilitate regională”. Trump a mai spus că se așteaptă că între SUA și România vor fi extinse oportunitățile de comerț, investiții și inovație.

Iată mesajul președintelui Donald Trump:

„Stimate Domnule Președinte,

Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice.

Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim.”, a transmis Donald Trump.