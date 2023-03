Voucherele de 250 de lei vor ajunge mai devreme! Cardurile pentru alimente şi mese calde, alimentate în Săptămâna Mare

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, anunță că a fost joi la depozitul de alimente Oltina (județul Prahova), unde sunt pregătite pentru distribuire 400.000 din cele aproape 1,2 milioane de pachete cu alimente care vor ajunge la românii vulnerabili din toată țara.

Cea de-a șasea tranșă de pachete alimentare finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, va fi distribuită începând de joi, astfel încât beneficiarii să primească produsele înainte de sărbătorile pascale.

„Ne-am propus ca cea de-a șasea tranșă a pachetelor alimentare destinate românilor vulnerabili, a căror distribuție a început, să ajungă la aproximativ 800.000 de beneficiari înainte de Paște. Lucrăm împreună cu autoritățile locale, astfel încât să ne asigurăm că sunt depuse toate eforturile pentru a nu exista sincope în procesul de distribuție către beneficiari. În acest sens, am făcut un apel către toți primarii să etapizeze distribuția alimentelor în așa fel încât să se evite cozile la preluarea pachetelor, respectându-se totodată calendarul pe care l-am propus. Pachetele conțin alimente de bază pe care toți românii trebuie să le aibă înainte de Sfintele Sărbători și este important ca acestea să le fie livrate la timp. Totodată, avem în plan ca, în Săptămâna Mare, să încărcăm pe cardurile sociale o nouă tranșă din ajutorul de 250 lei pentru alimente și mese calde pentru toți cei 2,4 milioane de români beneficiari. Este un sprijin care va conta, cu siguranță, în această perioadă. Vom continua să protejăm securitatea alimentară și în următorii ani, fie sub formă de pachet alimentar, fie sub formă de voucher. Și pentru că vorbim despre produse în cea mai mare parte românești, vom ajuta în acest fel și producătorii naționali”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Pachetele cu alimente vor ajunge la 1.188.852 beneficiari eligibili din toată țara.

Joi, pachetele cu alimente vor pleca deja în județele Bistrița-Năsăud, Călărași, Dolj, Iași, Suceava, Vaslui, iar în perioada următoare ele vor ajunge în toate cele 3.200 de unități administrativ – teritoriale cuprinse în program. Peste 800.000 să fie livrate înainte de Sărbătorile Pascale.

Pachetele conțin 12 alimente de bază (38 de unități, 25 kg), în valoare de 320 lei și provin, peste 90% din ele, de la producători din România.

Până în acest moment, au fost distribuite 5 din cele 6 tranșe cu alimente, bugetul alocat fiecărei tranșe fiind de peste 49 milioane euro.

