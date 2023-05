Aeronavele MiG-21 LanceR sunt retrase din serviciu

Ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române vor avea loc în data de 15 mai, apoi acestea vor fi scoase din serviciu în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 083 din 18.05.2022, pentru aprobarea Memorandumului privind „Scoaterea din serviciu a aeronavelor MiG-21 LanceR și tranziția accelerată la exploatarea aeronavelor F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Române”.

Astfel, în ultima zi de zbor a acestor aeronave, începând cu ora 11.00, se vor desfășura simultan ceremonii în Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, Câmpia Turzii și în Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă", Borcea, care se vor finaliza cu decolarea ultimelor aeronave MiG-21 LanceR aflate în exploatare către Baza 95 Aeriană ,,Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu”, Bacău, unde vor fi retrase din serviciu.

Începând cu ora 12:00, Baza 95 Aeriană ,,Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu” din Bacău, își deschide porțile pentru toţi pasionații de aviație. Intrarea va fi liberă, iar publicul va putea urmări sosirea, trecerea la verticala aeroportului și aterizarea aeronavelor MiG-21 LanceR decolate de la celelalte două baze aeriene și va putea vizita muzeul unității.

Forțele Aeriene Române vor continua să execute Serviciul de luptă permanent Poliţie Aeriană cu aeronavele F-16 din dotare, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România, în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită (enhanced - Air Policing), sub comandă NATO. De asemenea, sistemele de apărare aeriană cu baza la sol vor continua să execute misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă națională, precum și în cadrul Sistemului NATO Integrat de Apărare Aeriană și Împotriva Rachetelor (NATO Integrated Air and Missile Defence System).

(sursa: Mediafax)