Mihai Fifor, despre explozia din Arad: O crimă violentă ce ridică semne de întrebare despre siguranţă

IMG_6653 Mihai Fifor

Deputatul Mihai Fifor, preşedinte al PSD Arad, fost ministru al Afacerilor Interne, ridică semne de întrebare cu privire la siguranţa arădenilor după explozia care l-a ucis pe omul de afaceri Ioan Crişan, catalogând evenimentul drept un "atentat cu bombă".



Mihai Fifor consideră că "Aradul liber, sigur şi frumos a rămas doar în imaginaţia şi în sloganul sforăitor de campanie al actualilor administratori ai municipiului şi ai judeţului".



"Am aşteptat să treacă emoţia teribila a zilei de ieri, zi în care am refuzat orice intervenţie în media, din respect pentru durerea familiei Crişan, pentru a aborda tragedia care a şocat o ţară întreagă. O crimă violentă, o maşină aruncată în aer în plină zi, pe unul din bulevardele cele mai circulate ale Aradului, nu foarte departe de centrul oraşului, nu pot decât să ridice uriaşe semne de întrebare legate de siguranţa cetăţeanului, de modul în care înţeleg să îşi facă datoria instituţiile statului român", arată Fifor.

Deputatul spune că din postura de fost ministru ştie "ce se petrece în Inspectoratele Judeţene de Poliţie, cu structurile lor cu tot".



"După nenorocitul caz Caracal, ca interimar la Interne, am vorbit de necesitatea luptei 'pe bune' cu crima organizată. Despre nevoia imediată de reformare a MAI, la nivelul tuturor structurilor sale, până în ultimul cătun unde ajunge Poliţia Română. Despre reprofesionalizarea acestei instituţii şi despre investiţii urgente şi serioase în resursa umană şi în infrastructură. Despre încadrarea corectă, transparentă şi stabilă a tuturor funcţiilor, începând cu cele de conducere. Ştiţi, de pildă, că de mai bine de un an şi jumătate, comanda IPJ Arad este exercitată fie prin împuternicire, fie prin delegare? Ce autoritate are un 'delegat' la comanda Poliţiei Judeţene? Ce decizii îşi poate asuma? De reformă a instituţiei, în niciun caz", se mai arată în comunicat.



Mihai Fifor consideră că "Aradul e un oraş complicat din punctul de vedere al infracţionalităţii transfrontaliere".



"Mereu a fost. Şi mereu va fi. Traficul de ţigări, de droguri, de carne vie, de alcool, migraţia ilegală, toate reprezintă provocări teribile pentru instituţiile de forţă ale statului. Care, după ziua de ieri, par a fi fost înfrânte. Un atentat cu bombă reprezintă un lucru de o gravitate extremă. Care ar trebui să le ridice semne uriaşe de întrebare celor din Poliţia Română de la Arad, că ne gândim la structura de Crimă Organizată sau la cea de Ordine Publică. Aici discutăm despre toate instituţiile de forţă ale statului, inclusiv de structura de Poliţie Locală, aflată în coordonarea directă a primarului Aradului", se arată în comunicat.



Fostul ministru subliniază că "atentatul cu bombă de ieri vorbeşte despre o altfel de realitate".



"Arădenii au nevoie să fie în siguranţă în realitatea lor, nu în realitatea palatelor celor care ar trebuie să vegheze la liniştea fiecăruia", a mai transmis Mihai Fifor.