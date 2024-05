Mihai Mărgineanu, despre ce s-a întâmplat în Vama Veche de 1 mai: Mi-am dat seama că nivelul de trai al românului de rând a crescut. Altfel, cum mama dracu' poate un puști de 17 ani să bea Jameson direct din sticlă???

Mărgineanu a descris cu amărăciune scena din Vama Veche, surprinzându-se de absența părinților în mijlocul unei mulțimi de tineri. Cu umorul specific, el a ironizat prezența masivă a liceenilor, evidențiind contrastul dintre generații și schimbările în comportamentul acestora.

„Băi oamenilor ... pe lângă casta dulgherilor, a fierarilor betoniști ăi a groparilor de cimitir, era plin de liceeni !!! Fără părinți!

Vama Veche este sufocata de shaorme si clatite, reggetoane si chill-uri cu bass sub 50 de Hz dar si de fetițe 14-15-16-17 ani, fardate toate la fel si prezentandu-si ticul verbal "gen" in mai toate propozitiile si dupa fiecare subiect, multe dintre ele fiind bete chioare ( sauuu ... Doamne fereste!) călare pe barurile de la Semafor sau Mandala sau Molotov. (parca exista o lege cu alcoolul la minori?!)”, a scris artistul.

Artistul a remarcat o varietate de aspecte, de la consumul excesiv de alcool până la extravagantele mașini și vestimentația provocatoare a tinerilor.

„Mai ca mi-a venit la un moment dat sa-l imbrac pe unu care era in "maiou" la cele 12 grade de afara . (Zic sa nu raceasca copilu' !).

Mi-am dat seama ca nivelul de trai al romanului de rand a crescut. Altfel, cum mama dracu' poate un pusti de 17 ani sa bea Jameson direct din sticla ??? Sau cum poate o pustoaica de 19 ani sa vina la mare cu Mini-ul nou-nout care costa cat 6 rinichi de-ai ei ? ( nu de-ai mei ca pe ai mei nu-i mi cumprara nimeni!)

Am batut Vama in lung si-n lat ca sa ma conving de un lucru : ori am imbatranit eu si nu-mi mai aduc aminte de nenorocirile prin care am trecut in "localitate" ... sau ... Lumea a coborat nivelul de calitate sub nivelul marii ?”, a punctat Mărgineanu cu umorul său.

Cu o doză de autoironie, Mărgineanu a adus în discuție și evoluția nivelului de trai al românilor și felul în care acesta a influențat comportamentul adolescenților. În final, el a lansat o întrebare retorică adresată celorlalți părinți, provocându-i să se gândească la modul în care își cunosc proprii copii și la alegerile pe care aceștia le fac în absența lor.

„Așa ca, pentru voi astia de sunteti parinti si va credeti deschisi la cap sau va laudati ca ai vostri copii sunt cu gasca la mare ... mândri ca s-au maturizat inainte de vreme .... am o intrebare la care nu trebuie sa-mi raspundeti mie :



Bă, voi știți ce mai fac copiii voștri ?



PS-poza este facuta in noaptea cu pricina”, a mai precizat cântărețul.

Observațiile lui Mihai Mărgineanu au generat o serie de reacții în mediul online, stârnind dezbateri legate de educație, responsabilitatea parentală și schimbările sociale din societate.