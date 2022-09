Mihai Șora, șocat de prețul facturii la energie electrică pe luna august

Mihai Șora se plange în postare că ultima factură primită de la Enel, scadentă la sfârșitul lunii septembrie, este de 6.096,99 de lei, în condițile în care are în casă doar câteva aparate electrice: un bec economic la birou, un frigider micuț, un laptop, o tabletă, un telefon mobil și o mașină de spălat, de care nu abuzează. În plus, filozoful susține că nu are televizor și alte aparate electrocasnice.

Mesajul a primit în primele 4 ore de la postare, peste 6.000 de aprecieri de la cei care îî urmăresc contul filosofului Mihail Șora. Internauții l-au sfătuit să schimbe furnizorul sau să facă reclamație la ANRE.

Și furnizorul de energie electrică ENEL i-a răspuns, la postarea făcută și l-a asigurat că se fac verificări și că, momentan, factura sa este suspendată.