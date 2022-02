Ministerul Finanțelor publică proiectul privind plafonarea polițelor RCA

Măsura este necesară pentru stabilitatea pieței și pentru diminuarea efectelor scumpirii polițelor RCA, ca urmare a recentei ieșiri de pe piață a celui mai mare asigurător în domeniu.

„Așa cum am promis, soluțiile care protejează populația și companiile sunt principala noastră preocupare! Având în vedere situația dificilă cu care se confruntă milioane de persoane fizice și juridice, din cauza creșterii foarte ridicate a prețurilor la polițele de răspundere civilă auto, am decis, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și în urma dialogului cu transportatorii și Consiliul Concurenței, promovarea unei hotărâri de guvern pentru stabilirea de tarife de primă maxime, plafonate pentru o perioadă de 6 luni, potrivit art.4 alin.3 din Legea Concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Am convingerea că va fi adoptat în regim de urgență de către Guvern, astfel încât efectele să se reflecte rapid în piața de asigurări RCA și să conducă la un nivel sporit de suportabilitate din partea asiguraților” , a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.

Prin proiect se propune o diferențiere de calcul al tarifelor pentru persoanele fizice și cele juridice. Legiuitorul a luat măsura ținând cont atât de diferența de putere de cumpărare între cele două categorii, cât și de factorul de risc al fiecăreia.

Pentru persoanele fizice, limitarea tarifului maximal este justificată prin plafonarea la nivelul tarifului de referință publicat de către ASF, iar pentru persoanele juridice limitarea la tariful utilizat la încheierea contractelor RCA, prin intermediul mecanismului asiguratului cu risc ridicat, adică tariful de referință publicat de ASF înmulțit cu factorul N. În această situație, asigurații nu vor mai fi nevoiți să apeleze la acest mecanism și își vor putea alege asigurătorul RCA fără întârziere.

Tarifele de primă maxime sunt stabilite pentru clasa de bonus/malus B0. În funcție de istoricul de daună al asiguratului, societățile de asigurare RCA vor aplica clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale. În prezent, 98,5% dintre asigurați se află în clase de bonus și restul în clase de malus.

Această soluție temporară vine în sprijinul tuturor categoriilor de asigurați, va asigura o dispersie a riscurilor la nivelul pieței de asigurări și poate contribui la o mai bună funcționare a acesteia până la momentul la care portofoliul de asigurați ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA este preluat de alți asigurători din domeniu.