Ministerul Muncii propune înființarea Autorității Naționale pentru Egalitate de Șanse

Totodată, mai este propus transferul caselor de cultură ale studenților către autoritățile locale sau Ministerul Educației.

Conform proiectului, ANES se va reorganiza și se va uni cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, care se desființează, iar noua instituție va prelua atribuțiile, personalul și structurile ANITP. ANESPVITP va trece din coordonarea Prim-ministrului în subordinea ministerului și va avea competențe extinse pentru gestionarea domeniilor egalității de șanse, prevenirii violenței domestice și sprijinirii victimelor infracțiunilor și traficului de persoane.

O parte dintre activitățile dedicate tinerilor vor fi transferate către Agenția Națională pentru Sport, care va prelua direcțiile județene pentru familie și tineret, Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București, Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” și pachetul de acțiuni deținut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret” (B.T.T.) S.A.

În ceea ce privește casele de cultură ale studenților, acestea vor fi transferate către autoritățile locale sau, după caz, către Ministerul Educației și Cercetării, pentru a aduce instituțiile mai aproape de comunitățile universitare și pentru a adapta programele la specificul local.

Proiectul prevede reguli pentru menținerea posturilor transferate și proceduri simplificate pentru trecerea bunurilor în domeniul public local și a fost elaborat cu consultarea ONG-urilor și a mediului academic, urmând ca dezbaterile publice să asigure o implementare atentă și eficientă, se precizează în comunicatul ministerului.

(sursa: Mediafax)