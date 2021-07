Ministrul Agriculturii: "Tomata" a avut impact zero, iar importurile au crescut

Hepta

Programul "Tomata" a avut "impact zero" în patru ani în care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru că importurile de roşii au crescut în toată această perioadă, iar programul a fost fraudat "în foarte multe locuri", susţine ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros.



Prezent, vineri, într-o vizită în judeţul Arad, ministrul a fost întrebat despre sprijinirea producătorilor de tomate în spaţii protejate, Adrian Oros arătând că programul anterior, denumit "Tomata", nu a avut impactul dorit, astfel că din acest an există un program care se adresează şi altor legume crescute în spaţii protejate.



"Programul 'Tomata' s-a desfăşurat pe o perioadă de patru ani, s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, iar impactul a fost zero, în sensul că în fiecare an, statistic, importul de tomate a crescut. De aceea, la cererea legumicultorilor, începând de anul acesta programul se numeşte legume în spaţii protejate şi nu tomate în spaţii protejate, pentru că legumicultorii ne-au spus că şi alte tipuri de legume ar trebui să beneficieze de acest program de minimis. Iar anul acesta s-au alocat 150 de milioane de lei pentru programul 'Legume în spaţii protejate' ", a spus Oros.