Ministrul Energiei îl urechează pe Nicușor Dan

În legătură cu afirmațiile primarului general al Capitalei potrivit cărora lipsa apei calde în București este „o responsabilitate a Ministerului Energiei, care nu a fost gata cu CET-ul lui să producă”, ministrul a făcut următoarele precizări:

„Faptul că Elcen are încă unele centrale vechi și nu instalații noi, eficiente și flexibile, este din cauza faptului că nici până astăzi Primăria nu și-a plătit obligațiile de plată, iar compania Electrocentrale București nu are banii necesari demarării unor investiții și modernizări absolut necesare, situație perpetuată de ani de zile. Ministrul energiei a trimis de mai bine de o lună o scrisoare primarului general semnalându-i că există o datorie foarte mare, de aproape un miliard de lei, pe care Termoenergetica, compania din subordinea Primăriei Generale, care distribuie efectiv agentul termic către bucureşteni, o are către ELCEN. I s-a reamintit primarului general că ELCEN trebuie să achiziţioneze gaz pentru sezonul rece, gazul se achiziţionează în avans, conform legislaţiei în vigoare, iar ELCEN nu va avea fondurile necesare să achiziţioneze acest gaz. La această scrisoare nu s-a primit nici până azi un răspuns din partea Primarului General”, potrivit unui comunicat de presă.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a spus că lipsa apei calde în București este „o responsabilitate a Ministerului Energiei, care nu a fost gata cu CET-ul lui să producă”.

„Prefer să avem un dialog constructiv și transparent cu Primarul General și Primăria Capitalei pentru că cetățenii orașului București au nevoie de soluții concrete și de probleme rezolvate, nu de pasarea responsabilității. De asta sunt sătui. Singurele răspunsuri pe care le am în urma demersului meu de mai bine de o lună sunt în diferite interviuri în presă ale domnului Nicușor Dan. Aștept un răspuns concret, instituțional, și plata urgentă a datoriei către ELCEN, de aproape 1 miliard de lei. E nevoie de implicare și de soluții. Pe această cale, reiterez necesitatea abordării serioase a termoficării din București și voi propune de urgență înființarea unui grup de lucru, coordonat de Ministerul Energiei, care să identifice soluții rapide pentru ieșirea din criză și modernizarea sistemului de termoficare care asigură apa caldă și încălzirea pentru bucureșteni. Suntem în 2023 și nu mai putem tolera condiții de viață ca în secolul trecut în capitala României”, spune Sebastian Burduja.

(sursa: Mediafax)