x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în vizită la București

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în vizită la București

de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   09:56
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în vizită la București
Sursa foto: Wikipedia

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, faca marți o vizită la București. El se va întâlnic cu Oana Țoiu și cu președintele Nicușor Dan.

Șeful diplomației Republicii Moldova va participa marți în calitate de invitat special la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău.

Ministrul Mihai Popșoi și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, vor avea intervenții în cadrul sesiunii de lucru cu tema „O Europă extinsă, mai sigură și prosperă”.

Cei doi oficiali vor susține apoi o conferință de presă.

Agenda vizitei include, de asemenea, o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Mihai Popșoi vizita bucuresti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri