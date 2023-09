Ministrul român de Externe, la întâlniri cu organizații evreiești americane și internaționale

„Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a avut joi, în marja participării la segmentul de nivel înalt a Adunării Generale a ONU, întrevederi bilaterale cu o coaliție a organizațiilor evreiești internaționale și americane - B’nai B’rith International, National Coalition Supporting Eurasian Jewry (NCSEJ), World Jewish Congress; World Jewish Restitution Organization; Anti-Defamation League, Conference of the Presidents of Major American Jewish Organizations -, precum și, separat, cu conducerea American Jewish Committee. În cadrul celor două întrevederi au fost abordate principalele teme aflate pe agenda cooperării României cu aceste organizații, prioritățile Parteneriatului Strategic româno-american, stadiul relației bilaterale dintre România şi Israel, situația de securitate din regiunea Mării Negre, precum și acțiunile României pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, educația privind Holocaustul și sprijinul susținut acordat comunității evreiești din România”, anunță MAE.

Potrivit comunicatului, șefa Diplomației române „a evidențiat ajutorul multidimensional acordat de România Ucrainei”, inclusiv prin primirea și găzduirea refugiaților ucraineni și facilitarea tranzitului cerealelor din Ucraina prin România.

„A fost, de asemenea, reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei și Republica Moldova. Ministrul Luminița Odobescu a reiterat hotărârea României de a-și menține rolul de model regional în materie de combatere a antisemitismului și de păstrare a memoriei victimelor Holocaustului, inclusiv prin proiecte memoriale, prin monitorizarea implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și prin elaborarea viitoarei Strategii. De asemenea, au fost menționate eforturile Guvernului României în ceea ce privește acordarea pensiilor pentru supraviețuitorii Holocaustului și procesul de restituire a proprietăților evreiești”, conform sursei citate.

Totodată, ministrul român a menționat „relația prioritară cu Statele Unite și a accentuat importanța realizării de progrese tangibile în ce privește includerea României în programul Visa Waiver”.

„A fost amintit nivelul excelent al relației bilaterale cu Statul Israel, anul acesta marcând la 11 iunie, 75 de ani de relații diplomatice neîntrerupte. Reprezentanții organizațiilor evreieşti au salutat modul exemplar în care România acordă asistență Ucrainei şi Republicii Moldova în contextul agresiunii ruse și au exprimat apreciere față de rolul proeminent al României în identificarea de soluții pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre. În același timp, au subliniat faptul că România este văzută ca un model și un lider regional în ceea ce privește angajamentul pentru combaterea antisemitismului, promovarea memoriei Holocaustului și a patrimoniului comunității evreiești”, se arată în finaluol comunicatului.

(sursa: Mediafax)