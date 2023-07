Mircea Coșea, mari probleme de sănătate. A făcut chimio și radio-terapie. Mulțumiri profesorului Beuran

Profesorul de la ASE, fost ministru, a vorbit de tratamentul dur pe care l-a urmat.

„A fost foarte greu, a spus prof. Mircea Coșea pentru DCNews, mai ales în perioada în care am făcut chimio și radioterapie. Dar, am încercat să nu renunț la intervențiile publice, la analizele economice, pentru că activitatea, munca mă ține în priză, mă motivează să merg mai departe. Nu am vrut să fac vâlvă, să discut public despre situația mea de sănătate, dar acum am considerat că trebuie să mulțumesc unor oameni deosebiți, salvatori de vieți, de aceea am făcut această postare. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, fie că au știu, fie că au aflat abia acum, sper să ne revedem cât de curând, o să încep să reapar în spațiul public, după această șansă primită de la viață”, a spus prof. Coșea.