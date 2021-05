Mircea Geoană: Cred că NATO şi UE reprezintă o platformă unitară pentru abordarea rezilienţei într-un mod integrat

NATO şi Uniunea Europeană reprezintă o platformă unitară în ceea ce priveşte abordarea rezilienţei, a declarat luni adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoană, în cadrul celei de-a treia ediţii a Atlantic-Black Sea Security Forum, eveniment organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US.



"Este foarte important pentru NATO şi UE să se bazeze una pe cealaltă", a arătat Geoană, care a adăugat că a venit la Bucureşti şi pentru a fi prezent la inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă (E-ARC).



Potrivit acestuia, pandemia COVID-19 a remodelat lumea, comunitatea europeană, dar şi pe cea trans-atlantică. "Şi am început să ne mai uităm din ce în ce mai intens la modul în care ne putem asigura că acest indiciu al rezilienţei poate fi dezvoltat şi abordat şi cum putea ajuta mai mult naţiunile parte a Alianţei", a adăugat Geoană.



El a amintit în context că liderii ţărilor din NATO se vor reuni la 14 iunie într-un summit la Bruxelles, unde secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice va vorbi despre un nou viitor al acesteia.



"Cred ca NATO şi Uniunea Europeană reprezintă o platformă unitară pentru a ne asigura că abordăm rezilienţa într-un mod foarte integrat. (...) Este important să lucrăm împreună", a adăugat oficialul NATO, care crede că NATO şi UE trebuie să se adapteze noilor realităţi.



Institutul Aspen România, în parteneriat cu biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, a organizat cea de-a 3-a ediţie a Atlantic-Black Sea Security Forum - Democratic Security and Resilience in the Era of Great Power Competition, un eveniment internaţional la nivel înalt, care se desfăşoară în perioada 31 mai - 2 iunie, în format hibrid.



Evenimentul, care a debutat luni la Cercul Militar Naţional, s-a bucurat de sprijinul Ministerului Apărării Naţionale şi al Ministerului Afacerilor Externe - parteneri instituţionali, NATO - co-sponsor, Institutul Aspen UK şi True Story Project.



Ediţia din acest an s-a referit la progresele tehnologice şi impactul acestora asupra securităţii, cu accent pe rezilienţă, având în vedere provocările strategice din zona Mării Negre şi Mării Mediterane şi din regiunile adiacente.