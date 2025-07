Sondaj de opinie halucinant: Crești taxele, crești în preferințele electoratului

AUR ar fi crescut în preferințele electoratului, ajungând la 40,5%, ceea ce, față de alegerile parlamentare din 1 decembrie, reprezintă o creștere egală cu scorul PSD de la aceleași alegeri. Social democrații ar fi ajuns la un minim istoric, de 13,7%, devenind al treilea partid. Iar PNL are 17,3%, chiar dacă președintele Ilie Bolojan conduce Guvernul care impune măsurile dure de austeritate. USR se află, la rândul său, pe un trend de creștere, în timp ce UDMR scade față de ultimul scrutin legislativ. La fel se întâmplă și cu celelalte două partide din opoziție, POT și SOS România.

Potrivit acestui sondaj INSCOP, denumit „Barometru”, configurația parlamentară, dacă ar avea loc alegeri legislative, ar aduce o creștere spectaculoasă a principalului partid de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la 40,5%, față de 38,1%. Scor măsurat în luna mai a anului 2025.

Pe locul al doilea s-ar afla, în mod surprinzător, Partidul Național Liberal, cu 17,3%, față de 16% în luna mai. Partidul Social Democrat este dat de INSCOP la un scor minim istoric, de 13,7%, față de 17,4% în urmă cu două luni.

Și USR se află pe un trend crescător în acest sondaj, fiind cotat cu un scor de 13,1%, față de 12,2% în luna mai a acestui an. Tot pe creștere apare și UDMR, de la 4,5% în mai, la 5,2 procente.

Deși se află în opoziție parlamentară, partidele conduse de Anamaria Gavrilă și de Diana Iovanovici Șoșoacă par să fi pierdut procente importante față de ultimele alegeri parlamentare, chiar dacă POT a crescut de la 3,2% măsurat în luna mai, la 4,2%. În schimb, SOS România a scăzut de la 2,5% în luna mai, la 1,9%.

Partidul SENS, care era măsurat în urmă cu două luni cu 3,3%, a scăzut, de asemenea, la 2,4 procente. Și eventualii candidați independenți au cu 0,1 procente mai puțin, scăzând de la 1,5%, la 1,4%.

Diferențe exagerate față de rezultatele ultimelor alegeri

Aceste cifre sunt la o distanță extrem de mare față de rezultatele obținute de aceste partide în urmă cu șapte luni, mai exact în decembrie 2024, când au avut loc ultimele alegeri parlamentare. Iar cea mai semnificativă diferență apare în dreptul Partidului Social Democrat. PSD a obținut, în data de 1 decembrie 2024, 22,63% din voturi, iar astăzi INSCOP plasează cel mai important partid politic din România la 8,93 de procente sub acest minim considerat deja istoric.

De cealaltă parte, Partidul Național Liberal, care a fost la guvernare cu PSD, atât în 2024, cât și în 2025, a crescut de la 13,74%, scor obținut la ultimul scrutin legislativ, la 17,3%, adică un plus de 3,56 de procente.

Incredibilă este și creșterea în procente consemnată în dreptul AUR. Partidul condus de George Simion, practic, așa cum rezultă din sondajul INSCOP, nu doar că și-a dublat scorul din alegeri, dar creșterea măsurată este egală cu întregul procent obținut de PSD la alegerile din 1 decembrie 2024. AUR a obținut, atunci, 18,2%, iar astăzi are cu 22,3% mai mult, ajunând la 40,5%.

Culmea este că și USR are un minus de 0,13 procente față de scorul de la alegerile parlamentare, ajungând, de la 12,33%, la 12,2%. Iar UDMR, care a obținut, în decembrie, 6,36%, are acum cu 1,16% mai puțin. POT a luat în decembrie 6,43%, scăzând, într-o jumătate de an, cu 2,23 de procente, iar SOS România, care a obținut la alegeri 7,6%, are acum cu 5,7% mai puțin.

Ce erori au dat astfel de cercetări, la sufragiile din 2024 și 2025

Aceste rezultate sunt cu atât mai interesante cu cât, adunând scorul partidelor aflate în momentul de față la guvernare (PSD, PNL, USR și UDMR), acesta tot este mai mare decât scorul rezultat din măsurarea partidelor din Opoziție. Astfel, Puterea are și cu aceste rezultate 49,3%, în timp ce AUR, POT și SOS România - doar 46,3%.

Acest sondaj a fost realizat de INSCOP Research în perioada 20 - 26 iunie 2025, pe un eșantion de 1.150 de persoane, iar datele au fost culese prin metoda CATI. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 67,3% dintre respondenți au declarat că vor merge cu siguranță la vot, în timp ce 14,9% au declarat că nu se vor prezenta la urne.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a precizat: „Scorul AUR reprezintă un vârf istoric”, care vine „pe fondul unei perioade tensionate de negocieri prelungite pentru formarea guvernului și al unei perspective sociale marcate de măsuri guvernamentale restrictive”.

INSCOP a realizat și între 9 și 13 noiembrie 2024 un sondaj similar. PSD era cotat cu 31,1% și a obținut la alegerile din 1 decembrie cu 8,74% mai puțin. AUR era cotat la 20,7% și a obținut cu 2,5% mai puțin, PNL era dat la 16,2% și a luat cu 2,44% mai puțin.

Aceeași casă de sondare a opiniei publice a realizat, la alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an, două exit-poll-uri, atât pentru primul tur, cât și pentru al doilea tur. În 4 mai l-a cotat pe George Simion la 36,2%, liderul AUR obținând 40,96%, Nicușor Dan avea, în acest exit-poll, 20,6% și a avut un scor de 20,99%. De asemenea, INSCOP i-a cotat pe Crin Antonescu la 21,5% (a obținut 20,7), pe Victor Ponta la 17,1% (a obținut 13,04%) și pe Elena Lasconi la 2,5% (a obținut 2,68%).

La exit-poll-ul pentru finala prezidențială din 18 mai 2025, INSCOP l-a cotat pe George Simion cu 44,2%, iar acesta a obținut 46,4%, în timp ce pe Nicușor Dan l-a dat câștigător cu 55,8%, acesta obținând 53,6%.

Datele par a fi menite să îl „îmbărbăteze” pe Bolojan

Revenind la acest ultim sondaj de opinie, realizat la finalul lunii trecute, acesta vine cu câteva date surprinzătoare. Mai întâi, este ciudat faptul că AUR a crescut în preferințele electoratului, în timp ce, tot din Opoziție, partidele SOS România și POT au scăzut față de data alegerilor parlamentare.

La fel de neînțeles este de ce PSD a scăzut covârșitor, ajungând, conform acestor rezultate, pe locul al treilea, în timp ce PNL, al cărui președinte, premierul Ilie Bolojan, este eminența cenușie a introducerii măsurilor de austeritate în România, mai ales pentru sectorul privat și pentru pensionari.

În cazul USR, care se află pe un ușor trend de creștere, situația este explicabilă, având în vedere faptul că a trecut un timp relativ scurt de la alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României, USR fiind alipit, ca imagine, de imaginea lui Nicușor Dan.