Veste tristă: Mitică Popescu, internat la Spitalul de Urgență Floreasca

Inconfundabilul Mitică Popescu a împlinit pe 2 decembrie 86 de ani, locuiește singur de când soția lui, actrița Leopoldina Bălănuță, s-a stins din viață, iar ieri a fost internat la Spitalul de Urgenţă Floreasca, pe secția de Cardiologie.

Potrivit gandul.ro, actorul nu dorește să fie făcute publice informații despre starea sa de sănătate:

"Este internat de ieri, dar și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Cert este că este în stare stabilă, cooperant și conștient”, a declarat medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Floreasca.

Chiar la începutul acestei luni, Mitică Popescu a acordat un interviu ziarului impact.ro în care a vorbit despre frigul din locuință, presiunea scăzută a gazelor și teama costurilor facturii:

”Nu au presiune gazele, cred că bagă mult aer. Am impresia că nu e flacăra aceea albastră, cum era pe vremuri, e cam roșie, semn că bagă aer. În plus, nici putere calorică nu mai are, nu se încălzește deloc în casă. Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc. Aștept factura! Ca să mă mai încălzesc mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, a declarat Mitică Popescu, în exclusivitate pentru Impact.ro, pe 8 decembrie 2022.